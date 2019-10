Server von Supermicro unterstützen bahnbrechende NVIDIA EGX-Plattform, die KI-Verarbeitung und -Verwaltung vom Rechenzentrum bis zur Edge ermöglicht

Die Edge-Server für umweltfreundliches Computing von Supermicro sind optimiert, um KI-Workloads auf dem EGX-Stack mit hochleistungsfähiger, effizienter Rechenleistung zu verarbeiten. Der E403-9D-16C-FN13T, aber auch der neue 1019P-FHN2T und E403-9P-FN2T, die die Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren in Supermicros Edge-Server-Portfolio einbringen, sind gegenwärtig im Validierungsverfahren von NGC-Ready für Edge.

„Supermicro-Server, die als NGC-Ready für Edge validiert sind, und das NVIDIA EGX-Stack können sogar die anspruchsvollsten KI-Workloads an der Edge mit Leichtigkeit beschleunigen", sagte Justin Boitano, Senior Director für Product, Enterprise und Edge bei NVIDIA. „Jetzt können Kunden über alle Branchen hinweg neue Edge-KI-Dienste entwickeln, um automatisierte Intelligenz am Ort des Geschehens bereitzustellen – von Einzelhandelsgeschäften über die Fertigung bis hin zu Krankenhäusern und intelligenten Städten."

Supermicro arbeitet kooperiert bereits mit Kunden in Konzeptnachweis-Studien für KI- und IoT-Lösungen, die von NVIDIA GPUs angetrieben werden, unter anderem mit führenden Handelsunternehmen bei Edge-KI-Applikationen, um deren Geschäftsoperationen zu beschleunigen und die Kundenerfahrung zu verbessern, sowie mit Behörden für die ÖPNV-Infrastruktur, um die Fahrgästesicherheit in der Praxis zu überwachen. Der 5019D-FN8TP, der 1019D-FHN13TP und der 2029GP-TR sind jetzt alle erhältlich.

Für weitere Informationen zum Edge-Server-Portfolio von Supermicro besuchen Sie bitte www.supermicro.com/embedded

