ServerFarm acquiert 5NINES Global Holdings

5NINES, le plus grand acteur au monde de la transformation des centres de données « de l'entreprise au secteur public » va renforcer les activités mondiales en plein essor de ServerFarm

LONDRES et LOS ANGELES, 10 octobre 2019 /PRNewswire/ -- ServerFarm, le développeur et opérateur innovant de centres de données, a finalisé l'acquisition de 5NINES Global Holdings et va intégrer le personnel, les clients, les filiales, les opérations et les actifs de l'entreprise dans les activités mondiales de ServerFarm. Ce développement permet d'élargir le réseau de ServerFarm à plusieurs nouveaux sites en Europe et aux États-Unis, tout en renforçant la capacité de l'entreprise à apporter des transformations numériques extrêmement efficaces aux entreprises mondiales.

Depuis 2016, 5NINES Global Holdings, basée au Royaume-Uni, a développé des plateformes de centres de données uniques qui offrent des services de colocation et de centres de données gérés. L'acquisition de centres de données appartenant à des entreprises mondiales a permis de redonner aux clients un service à l'investissement léger, basé sur la consommation, qui réduit les coûts d'exploitation et qui met sur le marché des capacités inutilisées, bloquées auparavant. Le succès rapide de 5NINES Global Holdings s'est accru de telle manière qu'ont été intégrées des filiales d'exploitation aux États-Unis, en Finlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui font toutes désormais partie des opérations de ServerFarm Global et qui adoptent la marque et le modèle d'exploitation de ServerFarm.

« Nous sommes très heureux d'avoir acquis l'un des opérateurs de centres de données les plus innovants au monde », a déclaré Avner Papouchado, PDG de ServerFarm. « Cette acquisition nous donne non seulement l'occasion d'étendre le rayonnement de notre centre de données à l'échelle mondiale, mais aussi de fournir une plate-forme qui aide un plus grand nombre de clients en reproduisant un modèle éprouvé. Nous avons créé ServerFarm parce que nous avons constaté que les entreprises clientes du monde entier cherchaient à se débarrasser de la possession et de l'exploitation de centres de données et d'infrastructures informatiques qui demandent des coûts très élevés et de grands volumes de capitaux et à passer à un modèle plus flexible et plus proche du cloud, comme un service. Cette acquisition met ServerFarm à une bonne place pour aider un plus grand nombre de clients du monde entier à atteindre cet objectif. De plus, notre riche portefeuille et nos services, alliés à l'innovation dont fait preuve 5NINES, vont définir la manière dont les propriétaires de centres de données d'entreprise mettent en œuvre des stratégies numériques pour les années à venir ».

Les fondateurs de 5NINES Global Holdings et ServerFarm ont également conclu un accord en vertu duquel ils vont accélérer conjointement la solution de centre de données « de l'entreprise au secteur public » (E²P) de 5NINES. E²P offre une solution rapide, fiable et flexible aux clients du monde entier qui cherchent à retirer de leur portefeuille interne les actifs actuels et les opérations de leur centre de données et à les convertir en un modèle de service pur et dur.

« C'est un grand plaisir de voir que notre vision des centres de données 'de l'entreprise au secteur public' (E²P), qui s'appuie sur des contrats clients éprouvés, a été reconnue par ServerFarm comme un élément qui change la donne », a déclaré Justin Gilbert, président de 5NINES. « Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de ServerFarm pour aider un plus grand nombre de clients à profiter des incroyables possibilités de transformation de leurs entreprises. »

ServerFarm a travaillé en étroite collaboration avec la NIBC Bank pour mener à bien cette transaction. « La NIBC est très heureuse de s'associer à ServerFarm, un acteur très respecté et innovant dans le monde des centres de données », a déclaré Jan Willem van Roggen, directeur général de la NIBC Bank. « Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction de ServerFarm et de l'aider à atteindre ses objectifs de croissance stratégique. »

À propos de ServerFarm

ServerFarm est un développeur et opérateur unique d'informatique et de centres de données, qui applique une approche pionnière pour accélérer la transformation numérique au profit des prestataires de services et des entreprises. Grâce à InCommand Services, notre plate-forme intégrée de solutions immobilières, de centres de données et de gestion informatique, nous optimisons l'efficacité de l'infrastructure de nos clients en leur offrant une visibilité et un contrôle de bout en bout sur leurs environnements informatiques et leurs centres de données. Nos clients et leurs équipes acquièrent ainsi une meilleure agilité, une fiabilité accrue et une plus grande efficacité, ce qui leur permet de se consacrer à l'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.serverfarmllc.com.

