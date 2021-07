ServiceMax fait l'acquisition de LiquidFrameworks pour faire progresser les solutions de gestion des services sur le terrain dans le secteur de l'énergie

Une solution de gestion des services sur le terrain conçue spécialement pour ce secteur et une expertise dans le domaine pour relever les défis uniques des secteurs pétroliers et gaziers, industriels et environnementaux

PLEASANTON, Californie, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ServiceMax , le leader de la gestion des services sur le terrain centrée sur les actifs, a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un accord définitif pour acquérir LiquidFrameworks, une entreprise de premier plan dans les solutions mobiles de gestion des opérations sur le terrain spécialisée dans l'industrie de l'énergie, appartenant à Luminate Capital Partners, société d'investissement privé qui investit dans les sociétés de logiciels de croissance et d'entreprise. Avec cette acquisition, ServiceMax pourra étendre ses solutions de gestion des services sur le terrain afin de répondre aux défis uniques du secteur de l'énergie.

Alors que le marché continue de faire pression sur l'industrie pétrolière et gazière pour qu'elles deviennent plus efficaces en termes de capital, les fournisseurs de services pétroliers doivent transformer leurs anciens processus de gestion des opérations sur le terrain en systèmes numériques. Qu'il s'agisse de longues rotations sur une plateforme offshore avec une connectivité limitée ou de révisions dans une raffinerie, les techniciens de terrain de ce secteur sont chargés de fournir un service au client tout en exploitant de nouveaux systèmes numériques visant à maintenir les actifs, à améliorer la productivité et à accroître les revenus. Cette acquisition permettra à ServiceMax de mieux se positionner pour répondre à la demande d'exécution de services numériques dans ce secteur, tout en élargissant son portefeuille de produits et ses canaux de commercialisation.

« ServiceMax s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les entreprises à maintenir les actifs stratégiques, et le monde entier, en fonctionnement. Le renforcement de nos offres clients dans le secteur de l'énergie est au cœur de cet engagement », a déclaré Neil Barua, PDG de ServiceMax. « En combinant la plateforme moderne de service sur le terrain de ServiceMax avec l'expertise industrielle de LiquidFrameworks, nous sommes mieux armés pour fournir aux entreprises pétrolières et gazières les outils dont elles ont besoin pour assurer un service cohérent et fiable, et optimiser les performances des actifs. »

« La tradition de l'innovation de ServiceMax a transformé les organisations de service sur le terrain depuis plus d'une décennie », a déclaré Travis Parigi, fondateur et PDG de LiquidFrameworks. « La combinaison de l'offre pour le secteur de l'énergie de LiquidFrameworks, axée sur le terrain, avec la suite de services sur le terrain de ServiceMax, centrée sur les actifs, n'aura pas d'égal sur le marché. Nous sommes déterminés à aider les entreprises à concrétiser les promesses de la transformation numérique. »

« Nous sommes fiers de la croissance et du développement qu'a connu la société LiquidFrameworks au cours de notre partenariat d'investissement, car l'entreprise a fourni une offre SaaS différenciée et stratégique qui a aidé les clients de l'industrie du pétrole, du gaz et des services industriels à réagir rapidement et à naviguer efficacement sur le chemin de la transformation numérique », a déclaré Hollie Haynes, directrice associée chez Luminate. « Nous sommes ravis de voir l'entreprise continuer à soutenir ses clients par le biais de cette association avec ServiceMax, renforçant ainsi sa différenciation concurrentielle dans le paysage de la gestion des services sur le terrain », a noté Mark Pierce, un partenaire opérationnel de Luminate qui siège comme président de LiquidFrameworks depuis l'investissement de Luminate.

AGC Partners agit en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique de LiquidFrameworks et Luminate. Centerview Partners agit en tant que conseiller financier et Ropes & Gray LLP en tant que conseiller juridique de ServiceMax.

À propos de ServiceMax

La mission de ServiceMax est d'aider les clients à faire tourner le monde grâce à un logiciel de gestion des services sur le terrain centré sur les actifs. En tant que leader reconnu dans ce domaine, les applications mobiles et le logiciel Cloud de ServiceMax offrent une vue complète des actifs aux équipes de service sur le terrain. En optimisant les opérations de service sur le terrain, les clients de tous les secteurs d'activité peuvent mieux gérer la complexité du service, soutenir une croissance plus rapide et gérer des entreprises plus rentables et axées sur les résultats. Pour plus d'informations, consultez le site www.servicemax.com.

À propos de LiquidFrameworks

LiquidFrameworks est l'un des principaux fournisseurs de solutions mobiles de gestion des opérations sur le terrain, basées sur le Cloud, destinées aux secteurs de l'énergie, de l'industrie et des services environnementaux. La solution FieldFX® de LiquidFrameworks offre aux entreprises de nombreux avantages, notamment une augmentation et une accélération de la génération de revenus, une augmentation de la trésorerie, un plus grand respect des contrats, une meilleure précision des factures et une amélioration de la réactivité vis-à-vis des clients. La société LiquidFrameworks est basée à Houston, au Texas. Pour participer à la conversation, suivez @LquidFrameworks sur Twitter.

À propos de Luminate Capital

Luminate Capital Partners est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises de logiciels en pleine expansion. Luminate s'associe aux équipes de direction pour fournir des capitaux afin de stimuler l'amélioration de la stratégie, de la croissance et des opérations. Le portefeuille d'entreprises leaders du marché de Luminate comprend également AMTdirect, AutoQuotes, Axonify, Compliance & Risks, Comply365, Conexiom, Fintech, LiquidFrameworks, MSI, Oversight Systems, PDI, Quantivate, StarCompliance et Thought Industries. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.luminatecapital.com.

