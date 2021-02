Services médicaux offerts à l'hôtel Las Ventanas de Ty Warner

Des médecins se rendront à l'hôtel cinq étoiles de Ty Warner Hotels & Resorts pour effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 sur place

SAN JOSE DEL CABO, Mexique, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Afin de soutenir les exigences sanitaires des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), selon lesquelles tous les voyageurs internationaux qui pénètrent en territoire américain doivent effectuer un test de dépistage de la COVID-19, l'hôtel Las Ventanas al Paraíso a annoncé avoir conclu une entente avec BlueNet Hospitals visant à offrir une clinique de dépistage sur place au resort Sea of Cortez.

Cette entente lie le Las Ventanas Resort al Paraíso, un hôtel Rosewood qui est la propriété de Ty Warner Hotels & Resorts, et l'un des principaux systèmes de soins de santé privés de Los Cabos, et offrira commodité et tranquillité d'esprit aux pensionnaires afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur séjour.

« Nos invités veulent oublier leurs tracas quotidiens, et ils le méritent. Las Ventanas offre un tel havre de paix », a déclaré Ty Warner, propriétaire de Las Ventanas al Paraíso.

Des tests antigéniques contre la COVID-19 seront offerts gratuitement aux clients qui séjournent à Las Ventanas pour au moins trois nuitées. BlueNet mettra des infirmières et des médecins bilingues à la disponibilité des clients de l'hôtel 24 h sur 24 pour réaliser des tests de dépistage. Des tests PCR sont également disponibles moyennant des frais supplémentaires. Leur délai d'exécution est fiable et respecte les contraintes de temps. Lors de l'arrivée des clients à la réception, les majordomes attitrés du resort confirmeront la date et l'heure du test de chaque client.

Par mesure de précaution pour les pensionnaires qui pourraient devoir être placés en quarantaine, la clinique sur place dispose de quatre suites isolées spacieuses. Fidèle à son engagement d'offrir un profond sentiment de sécurité à tous ses clients et associés, Las Ventanas offrira des services limités dans ces espaces privés afin d'assurer un rétablissement sécuritaire et paisible.

Ce n'est pas la première fois que Ty Warner offre des dispositions extraordinaires dans l'un de ses luxueux hôtels cinq étoiles. Alors que les cas de coronavirus montaient en flèche à New York, Ty Warner a été le premier à prendre des mesures afin que son Four Seasons Hotel à New York serve de refuge pour les premiers intervenants. Les médecins et le personnel infirmier de première ligne y résidaient gratuitement. Ils pouvaient ainsi se reposer après leurs journées épuisantes et éviter les longs allers-retours entre leur domicile et la ville, ce qui éliminait ainsi, en outre, un risque inutile d'exposition à la COVID-19 pour leurs familles et leurs proches.

« Nous évoluons constamment pour répondre aux besoins et aux attentes de nos clients, a expliqué Frederic Vidal, directeur général de Las Ventanas al Paraíso et vice-président régional de Rosewood Hotels & Resorts®. Nous sommes convaincus que cette entente avec les hôpitaux BlueNet Hospitals contribuera à donner à nos clients le confort dont ils ont besoin pour se détendre et se ressourcer au paradis. »

Situé sur la côte de la mer de Cortez, l'hôtel Las Ventanas al Paraíso s'étend sur près de 5 hectares et est donc propice à la distanciation sociale. L'hôtel comprend 5 salles à manger distinctes et 84 espaces d'hébergement spacieux et conviviaux. Reconnu pour son vaste éventail de services et de programmes novateurs et ultra-luxueux, le Las Ventanas est un chef de file du secteur hôtelier qui fournit des expériences sur mesure inégalées à ses clients.

Il adhère au programme de santé et de sécurité mondial « Commitment to Care » du Rosewood Hotel Group, et à Punto Limpio, un ensemble de lignes directrices du Secrétariat du tourisme, de l'économie et de la durabilité du gouvernement de l'État de Basse-Californie.

Ty Warner Hotels & Resorts a été fondée par l'entrepreneur Ty Warner. Les propriétés Ty Warner Hotel and Resort comprennent également : Four Seasons Resort, The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach and Cabana Club, Sandpiper Golf Club et Rancho San Marcos Golf Course.

