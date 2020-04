Servicio de Video por suscripción FlixLatino disponibles por un mes gratis

FlixLatino permite que los subscriptores disfruten lo mejor del cine en español, así como series, documentales y animación. El servicio incluye las películas más recientes El corazón del océano, La caza de Monteperdido, Más hablar de mambo, Secretos y el de talento hispanoamericano de Mario Casas, José Coronado, Gael García Bernal, Maribel Verdú, Diego Luna, Carlos Alcántara, entre otros. Por parte de FlixLatino Kids se incluye la animación de Little people, Doodleboo, Elías, Mouk y Los Doozers .

Luis Guillermo Villanueva, COO de SOMOS Next, declaró: "sentimos en estos momentos que tenemos además de un negocio, la responsabilidad de apoyar a la población en un momento único donde el entretenimiento en el hogar y en varias pantallas tiene un atractivo especial. Esta prueba extendida permitirá que, aparte de examinar el servicio, se pueda disfrutar de momentos de esparcimiento tan necesarios en la cuarentena."

FlixLatino ha realizado promociones dedicadas para quedarse en casa durante estos tiempos. Para participar en esta, introduce el código QUEDATEENCASA a través de la website www.flixlatino.com.

Los visitantes que se registren en el website de FlixLatino podrán hacerlo hasta el 31 de mayo para disfrutar del servicio por 30 días sin costo alguno.

Sobre FlixLatino: FlixLatino es un servicio de entretenimiento en español en Internet "Over The Top" (OTT), que entrega contenidos en la modalidad de aplicación on-demand para el mercado hispano de los Estados Unidos y Puerto Rico en todas las plataformas y productos electrónicos. FlixLatino ofrece a su audiencia lo mejor del cine internacional contemporáneo, series y documentales originalmente producidos en español, entre otros géneros. FlixLatino pertenece a SOMOS Next, LLC, una subsidiaria de SOMOSTV LLC.

Sobre SOMOS Next: SOMOS Next LLC es una subsidiaria de SOMOSTV LLC, enfocada en el desarrollo y explotación de contenidos audiovisuales en español en el ambiente online a través de todas las ventanas actualmente disponibles. Su línea de productos incluye una cinemateca robusta junto con programación dinámica de niños y otros contenidos. Su distribución es dirigida a través de los distribuidores más prominentes de contenido digital y usando las mejores aplicaciones y otras tecnologías, aparatos electrónicos móviles o dispositivos fijos.

