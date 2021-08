Serviço Money Transfer da BOSS Revolution acelera expansão da rede por meio de parceria com a TerraPay

HAIA, Holanda, 13 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A TerraPay, uma empresa global de infraestrutura de pagamentos, anunciou hoje a parceria com o Money Transfer da BOSS Revolution, o serviço internacional de remessa da IDT Corporation (NYSE: IDT) para oferecer aos clientes da BOSS Revolution o serviço de transferência de dinheiro para novos destinos na África, Ásia, América Latina e Europa. A BOSS Revolution já começou a oferecer pagamentos de forma contínua e segura para carteiras móveis no Senegal e Benim por meio da TerraPay.

Sobre o relacionamento, Ani Sane, cofundador e diretor de negócios da TerraPay, comentou: "Nossa interessante parceria com a BOSS Revolution capacitará os clientes nos Estados Unidos a conectar-se com familiares e amigos em todo o mundo, começando com carteiras móveis no Senegal e no Benim, ao mesmo tempo em que aumentam as pegadas de ambas as empresas. Essa colaboração é outro exemplo do impacto que nossa rede de pagamento digital interoperacional oferece em todas as regiões. Estamos promovendo maior acesso a serviços financeiros em todo o mundo para todos os nossos parceiros e clientes."

"Nossos clientes nos Estados Unidos agora podem enviar dinheiro para amigos e familiares no Senegal, Benim e outros 36 países, incluindo mais de 309 mil pontos de pagamento. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a TerraPay à medida que abrimos novos caminhos e enfatizamos as opções de pagamento em tempo real ao aproveitar sua plataforma abrangente", disse Alfredo O'Hagan, vice-presidente sênior de pagamentos para o consumidor da IDT.

Centrada em remessas internacionais, a TerraPay está adotando a criação de vias de pagamento unificadas para empresas e comerciantes em todo o mundo. O objetivo da empresa é consolidar e oferecer serviços de valor agregado em seu mundo digital. Como uma empresa B2B, a TerraPay conecta múltiplos e diversificados instrumentos e formas de pagamento por meio de uma única integração por API com mais de 4 bilhões de contas bancárias e 500 milhões de carteiras móveis, e um ecossistema comercial amplo e diversificado que engloba 79 países receptores e 153 países emissores. A rota de pagamentos da TerraPay amplia os relacionamentos ao agregar mais parceiros a um ecossistema financeiro.

O serviço Money Transfer da BOSS Revolution já está disponível por meio do prático aplicativo da empresa e de sua rede nacional de distribuidores. Os usuários que utilizarem o aplicativo pela primeira vez (grátis na App Store e no Google Play) não pagarão taxas em qualquer transferência de até 300 dólares. O Money Transfer da BOSS Revolution também está disponível on-line ou em qualquer representante de serviços monetários da BOSS Revolution.

Sobre a TerraPay:

A TerraPay é uma provedora licenciada de infraestrutura e soluções de pagamentos digitais, promovendo a rota global de pagamentos. A base sólida da empresa e a tecnologia inovadora da plataforma oferecem um mecanismo de interoperabilidade digital, permitindo que clientes e empresas em todo o mundo enviem e recebam pagamentos de forma segura, transparente, eficiente e em tempo real. A rede ágil suporta diversos instrumentos e tipos de pagamentos e cumpre os regulamentos complexos e padrões de conformidade em diferentes mercados.

Para mais informações, acesse terrapay.com

Contato para a imprensa: Anwesha Mukherjee,

+91-971-724-1606

Sobre a IDT Corporation:

A IDT Corporation (NYSE: IDT) é uma provedora global de serviços de fintech, comunicações em nuvem e comunicações tradicionais. Simplificamos a conexão, o suporte e o compartilhamento entre famílias além das fronteiras internacionais. Também permitimos que as empresas façam transações e comuniquem-se com seus clientes com inteligência e insight aprimorados.

Nossos serviços de transferência de dinheiro e de ligações internacionais da marca BOSS Revolution permitem enviar dinheiro e falar com amigos e familiares ao redor do mundo de forma conveniente e confiável. A rede de pontos de venda no varejo daNational Retail Solutions (NRS) permite que varejistas independentes operem e processem transações de maneira mais eficaz, ao mesmo tempo em que oferecem aos anunciantes e profissionais de marketing da área de consumo um alcance sem precedentes em mercados de consumo mal atendidos. A solução unificada de comunicações como serviço da net2phone oferece às empresas comunicações em nuvem integradas de forma inteligente e soluções de colaboração por meio de canais e dispositivos. Nossas ofertas no atacado IDT Carrier Services e IDT Express permitem às empresas de comunicações fornecer e gerenciar serviços internacionais de voz e SMS.

Para mais informações, acesse [email protected]

Contato para a imprensa: Bill Ulrey

(973) 438-3838

