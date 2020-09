Serviço personalizado incomparável e experiências diferenciadas: resorts de luxo Hilton nas Maldivas convidam viajantes a experimentar seu famoso padrão de hospitalidade

Além dos níveis insuperáveis de hospitalidade já esperados de dois resorts da rede Hilton nas Maldivas, os hóspedes exigentes também podem ter a certeza de que padrões de limpeza e higienização líderes da indústria foram implementados em conformidade tanto com o programa próprio da rede, o Hilton CleanStay , quanto com as diretrizes de saúde e segurança das Maldivas.

"Como uma empresa que já está no mercado de hospitalidade há mais de cem anos, o bem-estar e a segurança de nossos hóspedes e membros da equipe sempre foram a nossa maior prioridade. Enquanto estudávamos maneiras de atender às novas necessidades e preferências dos nossos hóspedes, foi animador de ver o tamanho do esforço que os membros da nossa equipe fizeram e ainda fazem para garantir que estejam absolutamente prontos para fornecer total segurança e tranquilidade aos hóspedes. Independentemente de escolherem se hospedar no Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi ou no Conrad Maldives Rangali Island, tenho plena confiança de que nossos hóspedes criarão novas e incríveis lembranças enquanto desfrutam do já esperado alto nível de hospitalidade da rede Hilton", disse Paul Hutton, vice presidente de Operações da rede Hilton no sudeste asiático.

Desde a chegada até o check-in e durante toda a sua estadia, os hóspedes experimentarão um elevado padrão de limpeza e higienização que se baseia nos altos padrões de limpeza e higiene da rede Hilton, no qual produtos de limpeza de padrão hospitalar e protocolos atualizados já eram praticados anteriormente.

"Como a primeira empresa hoteleira internacional a entrar nas Maldivas há mais de duas décadas, estamos absolutamente entusiasmados por mais uma vez poder receber nossos hóspedes em nossos resorts, e nos comprometemos a criar as experiências mais inesquecíveis e inspiradoras para eles neste destino tão desejado", disse Nils-Arne Schroeder, vice-presidente do departamento de Luxo e Estilo de vida, Ásia-Pacífico.

"Os membros dedicados da nossa equipe estão empenhados em continuar oferecendo um serviço incomparável e personalizado para atender às necessidades e preferências de nossos hóspedes e propiciar um ambiente seguro e protegido durante este período singular", acrescentou Schroeder.

Tendo recentemente celebrado seu primeiro ano desde a inauguração, o famoso resort Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi oferece uma experiência de alto luxo em um retiro tropical exclusivo, com uma infinidade de atividades para hóspedes de todas as idades e serviço de concierge pessoal, o que torna possível que apenas lembranças boas e duradouras sejam criadas.

O resort com 119 vilas, que também foi premiado recentemente com dois títulos notáveis na cobiçada lista anual do Travel + Leisure World Best Awards, apresenta a seus hóspedes um mundo de design visionário, no qual os viajantes de bom gosto e olhar exigente apreciarão a arquitetura requintada e o design que se mistura perfeitamente com a paisagem. Projetado para atender às necessidades e aos requisitos ambientais locais, todos os aspectos do resort foram inspirados no cenário natural e no estilo arquitetônico local, com um toque de luxo. Já ao chegar, os hóspedes são recebidos por uma vista de tirar o fôlego. As vilas aninhadas na paisagem cintilante das Maldivas foram inspiradas na beleza da ilha, em seus recursos naturais e na cultura local.

Seguindo o rico legado de inovação e excelência culinária da marca Waldorf Astoria, o resort foi projetado para atrair os que buscam lazer de luxo, têm um paladar refinado e apreciam a cozinha internacional, com 10 restaurantes especializados que servem apenas os produtos mais frescos e em ambientes extraordinários . Esta diversidade é algo que nunca tinha sido visto antes nas Maldivas. Não importa qual seja a sua preferência, os hóspedes podem selecionar restaurantes inspirados nos topos das árvores a adegas privadas situadas em uma caverna, fazendas orgânicas ou, até mesmo, um autêntico restaurante chinês. Ocasiões especiais também podem ser comemoradas em locais espetaculares, incluindo a praia de areia privativo do resort ou no conforto de suas vilas.

O Conrad Maldives Rangali Island, famoso por suas deslumbrantes praias de areia branca e um incrível mundo subaquático, reabrirá para seus hóspedes a partir de 28 de setembro de 2020. A uma curta viagem de hidroavião do aeroporto internacional de Malé, o belo resort está situado no meio dos melhores pontos de mergulho e snorkeling das Maldivas.

Os hóspedes que planejam uma viagem de descanso para recarregar as energias podem curtir um refúgio autêntico das Maldivas na Ilha Rangali, ao mesmo tempo que só precisam cruzar uma ponte de 500 metros para desfrutar das instalações da maior e mais animada Ilha Rangali-Finolhu. Para uma verdadeira experiência de bem-estar, os hóspedes podem ir ao The Spa Retreat, um spa sobre a água, situado a 100 metros da ponta da ilha principal.

Este oásis inspirador situado em Ari Atoll do Sul oferece 151 vilas e suítes detalhadamente projetadas, um verdadeiro deleite gourmet com 12 restaurantes e bares premiados, dois spas e uma variedade de experiências e atividades culturais com a beleza inebriante das Maldivas como pano de fundo.

A mais recente maravilha arquitetônica introduzida pelo resort Conrad Maldives é a primeira residência submarina do mundo, a MURAKA: uma residência inédita, de dois andares, o quarto principal está submerso a mais de 5 metros abaixo do nível do mar. A palavra "MURAKA", que significa "coral" em divehi lingua das Maldivas, revela como a residência existe e prospera em meio à paisagem natural do Oceano Índico.

Para maiores informações sobre o resort Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, visite o site www.waldorfastoriamaldives.com.

Para maiores informações sobre o resort Conrad Maldives Rangali Island, visite o site www.conradmaldives.com.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa líder global em hospitalidade com um portfólio de 18 marcas de classe mundial, compreendendo mais de 6.200 propriedades com mais de 983.000 quartos, em 118 países e territórios. Com o objetivo de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história, e conquistou o primeiro lugar na lista dos melhores locais para trabalhar do mundo de 2019, além de ter sido nomeada a líder global da indústria de 2019 nos Índices Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2020, o programa Hilton CleanStay foi lançado, ditando o padrão de limpeza e higienização para hotéis em todo o mundo. Por meio do programa de fidelidade premiado Hilton Honors, os 108 milhões de membros que reservam diretamente com a Hilton podem ganhar pontos para estadias em hotéis e experiências inesquecíveis, além de desfrutar de benefícios instantâneos como o check-in digital com seleção de quarto, chave digital e quartos conectados. Visite o site newsroom.hilton.com para mais informações e siga a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre o Waldorf Astoria Hotels & Resorts

O Waldorf Astoria Hotels & Resorts é um portfólio de 32 propriedades distintas que criam uma atmosfera única e tem o compromisso implacável em relação ao serviço personalizado e à experiência culinária em locais de referência em todo o mundo. Unificados por suas localizações inspiradoras e seu conhecido estilo de serviço "True Waldorf Service", os hotéis Waldorf Astoria oferecem elegância desde o momento da reserva até o check-out. Além das ofertas de hotéis renomados da marca, o Waldorf Astoria tem um portfólio residencial de primeira classe, incluindo 18 propriedades prontas ou em construção, que oferecem o conforto de um lar combinado com as comodidades inigualáveis e serviço lendário do Waldorf Astoria. O Waldorf Astoria faz parte da rede Hilton, uma empresa líder global em hospitalidade. Conheça o Waldorf Astoria fazendo sua reserva pelo site www.waldorfastoria.com ou por meio do aplicativo para celular Hilton Honors. Saiba mais sobre a marca visitando o site newsroom.hilton.com/waldorfastoria e siga o Waldorf Astoria no Twitter, Instagram, e Facebook.

Sobre o Conrad Hotels & Resorts

Abrangendo cinco continentes com quase 40 propriedades, o Conrad Hotels & Resorts criou uma conexão perfeita entre o design contemporâneo, a inovação sem precedentes e a curadoria de arte para inspirar o espírito empreendedor do viajante conectado globalmente. O Conrad é um lugar onde os hóspedes podem usufruir de serviço e estilo em seus próprios termos, ao mesmo tempo em que se conectam com a cultura local e global. Conheça o Conrad fazendo uma reserva pelo sitewww.conradhotels.com ou peloaplicativo para celular Hilton Honors. Saiba mais sobre a marca visitando o site newsroom.hilton.com/conradhotels, e seguindo nossas páginas no Facebook, Instagram, eTwitter.

Contato:

Mercy Juanich Guerva

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

Marketing & Communications

[email protected]

Rachelle Hill

Conrad Maldives Rangali Island

Marketing & Communications

[email protected]

Cheryl Chan

Hilton South East Asia

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281223/CMRI_Lagoon_Aerial_LR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281224/CONRAD_MALDIVES_credit_Justin_Nicholas.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281225/CONRAD_MALDIVES_Aerial_Rangali_Island.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281226/THE_MURAKA_External_Aerial.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281227/Waldorf_Astoria_Maldives_Ithaafushi_Island_Drone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281228/Waldorf_Astoria_Maldives_Ithaafushi_Terra.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281229/Waldorf_Astoria_Maldives_Overwater_Spa_Villa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281230/Waldorf_Astoria_Maldives_Two_Bedroom_Overwater_Villa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279795/Hilton_Logo.jpg

FONTE Hilton

SOURCE Hilton