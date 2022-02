Serviços Globais de Gestão SD-WAN da Tata Communications reconhecidos como "líder" pela Avasant

MUMBAI, Índia, 4 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), um facilitador de ecossistema digital global, foi premiado com a posição de "líder" pela Avasant, uma empresa líder de consultoria de gestão, no seu relatório intitulado SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™. Este reconhecimento foi concedido por demonstrar excelência consistente em todas as três principais dimensões da avaliação (maturidade de prática, ecossistema de parceria, investimentos e inovação), bem como ter um excelente impacto no mercado como um todo.

Com seus serviços gerenciados de ponta a ponta, o IZO™ SDWAN da Tata Communications permite que as empresas gerenciem uma transformação de rede segura por meio de uma plataforma unificada de experiência do cliente. Em segundo lugar, a experiência do cliente é aprimorada ainda mais por meio de uma plataforma de autoatendimento que oferece monitoramento da rede de ponta a ponta, relatórios, direcionamento de tráfego e análises. Em terceiro lugar, a Tata Communications tem um portal dedicado à experiência do cliente.

Como afirma o relatório, a Tata Communications como "líder" tem "demonstrado verdadeira criatividade e inovação e estabelecido tendências e melhores práticas para o setor". Um líder "apresenta uma qualidade de execução superior e uma profundidade e amplitude confiáveis em todos os verticais." A Avasant avaliou mais de 40 provedores em todo o mundo.

"À medida que a pandemia acelerou o uso de serviços em nuvem e digitais, as empresas começaram a perceber as limitações da infraestrutura WAN tradicional para lidar com os crescentes requisitos de rede", disseAbhishek Nayak, analista de pesquisa sênior da Avasant. "Assim, as empresas estão cada vez mais recorrendo à implementação dos serviços SD-WAN para complementar sua infraestrutura de rede existente. A Tata Communications oferece serviços gerenciados abrangentes de SDWAN por meio de sua oferta IZO™ SDWAN. O portfólio de serviços é respaldado por uma oferta WAN baseada na internet, investimentos estratégicos na construção de casos e soluções de uso específicos do setor, todos combinados para posicionar a Tata Communications como líder no SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™ da Avasant".

"Estamos honrados por termos recebido a posição de "líder" da Avasant por nossos serviços globais gerenciados SD-WAN", disse Srinivasan CR, diretor digital da Tata Communications. "Temos realizado estrategicamente esforços constantes e conjuntos para aprimorar nosso projeto, entrega e gestão de ponta a ponta com base na tecnologia mais adequada com nossa solução gerenciada SDWAN e segurança de rede convergente. Continuamos focados em desenvolver ainda mais nossas ofertas para permitir uma transformação de rede segura para as empresas".

Os serviços gerenciados IZO™ SDWAN da Tata Communications permitem a transformação de rede para empresas de todos os setores e, particularmente, tem forte presença em setores como manufatura, alta tecnologia, varejo, CPG, entre outros. Eles garantem escalabilidade digital confiável e segura para empresas, oferecendo transição em nuvem contínua, abordagem de vários fornecedores, desempenho otimizado e alcance estendido, sustentado pela rede global líder e parcerias da Tata Communications.

A IZO™ SDWAN da Tata Communications oferece um modelo completo e cogerenciado a seus clientes empresariais globais em mais de 130 países. Ele oferece o primeiro WAN aprimorado e previsível do mundo baseado na internet com garantia do nível de serviço (SLA) de ponta a ponta e conecta as empresas diretamente aos principais gigantes de nuvem do mundo globalmente.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse

www.tatacommunications.com

FONTE Tata Communications

