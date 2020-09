Servidor Huawei FusionServer Pro 2488H V6 obtém Certificação de Appliance para SAP HANA

Desde o estabelecimento de uma parceria de cooperação técnica global em 2012, a Huawei e a SAP vêm se empenhando em consolidar os seus pontos fortes. As capacidades de software da SAP e as capacidades de infraestrutura da Huawei levam conjuntamente soluções eficientes e confiáveis para o mercado empresarial e oferecem serviços de alta qualidade para a transformação digital de clientes globais. O Centro de Adoção de Parceiros da SAP facilita a cooperação estratégica entre as duas partes, impulsionando o processo de inovação conjunta para produzir serviços completos destinados a clientes e parceiros.

O resultado da Certificação de Appliance para SAP HANA do Huawei FusionServer Pro 2488H V6 está disponível no site oficial da SAP: https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html?textsearch=2488H+V6#categories=certified&search=2488H%20V6&recordid=2352

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249723/Huawei_FusionServer_Pro_2488H_V6_SAP_HANA_appliance_certification_results.jpg

FONTE Huawei

