Servify fait l'acquisition de WebToGo, un fournisseur de solutions multicanal de self-care et d'expérience client basé en Europe

MUMBAI, Inde, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Servify, annonce l'acquisition d'activités clés de la société munichoise WebToGo , un fournisseur unique de solutions multicanal de self-care et d'expérience client pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Cette acquisition permettra à Servify de renforcer sa présence mondiale, tant sur le plan technologique que sur le plan humain.

L'acquisition fait entrer les deux solutions phares de WebToGo dans le portefeuille de Servify - myhandycheck et wenewa. Alors que « myhandycheck » est une suite de diagnostics d'appareils mobiles utilisant une technologie de pointe, « wenewa » a la capacité d'identifier, de diagnostiquer et de trier les appareils connectés à distance. Ces deux produits sont étroitement liés à l'activité principale de Servify et amélioreront encore son offre. L'équipe a également été absorbée de manière transparente par Servify dans les fonctions de produit, de technologie et d'affaires.

« Le monde entier subit une transformation numérique, chaque entreprise essayant de s'adapter à ce changement. C'est plus facile pour certains mais incroyablement complexe pour la plupart. Nos outils d'auto-diagnostic et de télésurveillance sont appréciés pour leur pertinence et leur efficacité. Notre intégration avec Servify va ouvrir de nouvelles voies et inaugurer une nouvelle ère de l'expérience client », a déclaré Peter Duesing , fondateur et PDG de WebToGo GmbH.

« Alors que nous nous fixons des ambitions plus grandes et plus audacieuses, nous nous appuyons également sur l'expertise de personnes qui savent comment améliorer davantage l'expérience client. Notre vision s'aligne sur celle de Peter et de son équipe à WebToGo, et ensemble nous voulons utiliser notre connaissance approfondie du domaine et nos prouesses technologiques. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour cette acquisition », a ajouté Sreevathsa Prabhakar , le fondateur de Servify.

Servify travaille avec les plus grandes marques de smartphones telles que Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc. dans le cadre de leur activité de protection des appareils et de leurs programmes d'échange/de rachat d'appareils. Servify a son siège social à Mumbai, en Inde, et possède des filiales dans 8 pays.

À propos de Servify

Servify, la plateforme de gestion du cycle de vie des appareils, intègre plusieurs marques d'équipementiers et leur écosystème de vente et de service pour offrir une excellente expérience de service après-vente. Démarré en 2015, Servify, dont le siège est en Inde, a étendu sa portée dans plus de 50 pays à travers le monde, en s'associant avec plus de 50 marques, y compris les plus grandes marques d'appareils mobiles, les détaillants, les distributeurs, les assureurs, les fournisseurs de services et les transporteurs. La plateforme supporte aujourd'hui plus de 3 millions de transactions mensuelles. En seulement 5 ans d'existence, elle compte déjà plus de 43 000 points de vente au détail et plus de 16 000 partenaires de service intégrés à sa plateforme numérique.

Visitez www.servify.tech pour en savoir plus.

