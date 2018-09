Setoo, une entreprise innovante spécialisée dans l'assurance et la protection en tant que service, clôt un tour de table de série A de 8 millions d'euros avec AXA

LONDRES, September 18, 2018 /PRNewswire/ --

Setoo, une entreprise innovante spécialisée dans l'assurance et la protection en tant que service, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de série A de 8 millions d'euros (plus ou moins 9,3 millions de dollars). Cela porte le montant total des fonds levés à cette date à 10,3 millions d'euros (plus ou moins 12 millions de dollars). Le principal investisseur dans ce tour de table et dans le financement initial est Kamet, l'incubateur AssurTech d'AXA.

Setoo révolutionne le marché de l'assurance en permettant aux e-entreprises de créer et de vendre une excellente protection, parfaitement adaptée aux besoins des consommateurs et de l'ère numérique.

À l'ère du numérique, les consommateurs attendent des entreprises qu'elles leur fournissent des services sur mesure ainsi qu'une expérience client optimale. S'il est vrai que les consommateurs ont des motifs d'inquiétude contre lesquels ils souhaitent se protéger, ils sont de moins en moins prêts à dépenser de l'argent pour des produits d'assurance qu'ils jugent inadaptés à leurs besoins. Cela a des répercussions négatives sur les e-entreprises, qui considèrent l'assurance comme une composante majeure de leurs revenus annexes et comme un moyen d'optimiser l'expérience client.

Setoo résout ce problème en permettant aux e-entreprises qui comprennent le mieux leurs clients de développer et d'intégrer rapidement et facilement des produits d'assurance simples, sur mesure, automatiquement incorporés dans le parcours client. Les e-entreprises bénéficient d'une souscription en un clic directement sur leurs actifs numériques et peuvent fournir une protection personnalisée avec indemnisation automatique à leur clients. En utilisant ces produits hyper ciblés,

les e-entreprises telles que les sites d'e-commerce et les agences de voyage en ligne (OTA) peuvent atteindre leurs objectifs spécifiques, qu'elles cherchent à emporter l'adhésion de leurs clients, à générer de nouvelles sources de revenus ou à se démarquer sur un marché très concurrentiel.

La plate-forme hautement évolutive couvre des risques relatifs aux événements exogènes pouvant être préjudiciables au parcours client. Par exemple, une OTA vendant des vols avec correspondance de différentes compagnies aériennes peut proposer une assurance en cas de correspondance manquée si le vol précédent est retardé ou annulé. Dans ces situations, Setoo envoie un SMS automatique au client de la part de l'OTA, pour lui expliquer qu'il a été intégralement remboursé et lui proposer d'autres vols. Dans un autre cas, un tour-opérateur vendant des séjours de ski pourrait assurer contre le manque de neige, en automatisant entièrement le paiement et en évitant aux clients de devoir formuler une réclamation.

Pour fournir ce service, Setoo a choisi d'utiliser le modèle Managing General Agent (MGA, agent général administrateur), de sorte que l'entreprise est autorisée par la FCA à distribuer des produits pour le compte des assureurs au sein de l'UE. Les compagnies d'assurance qui travaillent avec Setoo ont ainsi la chance de travailler avec les marques qui emploient parmi les meilleurs marketeurs du monde, lesquels conçoivent et distribuent de nouvelles protections fortement axées client et innovantes.

« Notre investissement dans Setoo soutient la stratégie d'AXA consistant à développer des plates-formes d'assurance plus efficaces, l'une de nos quatre grandes priorités pour l'innovation, et à devenir un partenaire pour le client final », commente Guillaume Borie, directeur Innovation du groupe AXA. « La plate-forme de Setoo permet aux entreprises numériques de créer, via l'automatisation, de nouveaux types d'assurance qui sont plus pertinents pour les consommateurs. En s'appuyant sur notre expertise, Setoo développe une fantastique plate-forme à la demande, qui permettra aux entreprises de ses clients d'être parées pour l'avenir », ajoute-t-il.

« Setoo est un nom qui évoque la simplicité, il est inspiré du français : "c'est tout". Lorsque nous avons fondé l'entreprise, Eyal Gluska et moi-même avons choisi ce nom pour montrer comme il est simple et facile de créer de nouvelles protections efficaces en utilisant la plate-forme, et pour évoquer la simplicité des produits créés pour le consommateur. Cet investissement de la part de Kamet est essentiel pour nous aider à nous développer dans l'UE et à créer de nouveaux produits afin de permettre à davantage d'entreprises de prendre le contrôle de l'assurance pour leurs clients », commente Noam Shapira, co-directeur général de Setoo.

La plate-forme d'assurance et de protection en tant que service Setoo transforme l'assurance en un puissant accélérateur pour l'entreprise. En s'appuyant sur la solide expertise de Setoo dans le domaine des assurances, les e-entreprises peuvent fournir des solutions personnalisées, ce qui génère de nouvelles sources de revenus en transformant l'expérience client. Setoo a son siège à Londres, un centre d'assurance à Paris et un centre de recherche et développement à Tel-Aviv. Les co-PDG de l'entreprise, Noam Shapira et Eyal Gluska - tous deux experts de la scène high-tech israélienne - dirigent l'équipe aux côtés de Pierre-Olivier Desaulle, directeur Assurance de Setoo.

Kamet soutient des entrepreneurs audacieux qui créent la prochaine génération d'entreprises technologiques innovantes en capacité d'améliorer, d'enrichir ou de transformer l'écosystème de l'assurance. Avec des bureaux à Paris, à Londres, à Tel-Aviv et bientôt en Asie et en Amérique, Kamet se concentre sur les start-ups innovantes qui sont prêtes à franchir le pas de l'international. Fondée par le groupe AXA, Kamet fournit un accès inégalé à des entreprises de premier plan pour mettre en rapport les entrepreneurs dynamiques avec l'une des compagnies d'assurance/IF les plus performantes du monde.

