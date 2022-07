Setor capacitado pela ciência: Guangming, a cidade da ciência, atrai talentos do mundo todo

SHENZHEN, China, 8 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A 8ª Conferência Global de Empreendedores de Shenzhen começou no dia 5 de julho, reunindo cientistas mundiais e grandes empreendedores na cidade do sul da China. Eles foram convidados a compartilhar suas perspectivas sobre como a cidade da ciência de Guangming adotará um futuro brilhante em termos de inovação ecológica, economia viabilizada por pesquisa científica, ciências da vida e saúde e economia digital.

O professor da Academia Internacional de Ciências da Eurásia e diretor do Instituto de Tecnologia Avançada de Shenzhen da Academia Chinesa de Ciências, Fan Jianping, disse em seu discurso que Guangming, com o apoio tanto do governo quanto do mercado, está a caminho de se tornar um polo de inovação com instalações científicas de grande porte, institutos de pesquisa, universidades e parques industriais.

Para traduzir a exploração científica em inovação industrial, a cidade da ciência de Guangming encontrou uma maneira de conectar a ciência com o mercado de forma rápida. Ela está sendo construída de maneira a integrar a cadeia inovadora à cadeia industrial, sendo pioneira no primeiro modelo desse tipo na China, que traz inovação e negócios em um só complexo. O modelo ajuda a levar os resultados mais recentes dos laboratórios no andar de cima diretamente para as start-ups no andar de baixo, onde sua viabilidade de mercado e possibilidades de produção em massa poderão ser examinadas. Além disso, os pesquisadores poderão ser rapidamente informados quando algo precisa ser modificado, encurtando substancialmente o ciclo de comercialização e acelerando a economia viabilizada pela ciência.

A cidade da ciência de Guangming, localizada na zona norte de Shenzhen, será construída em um lugar com capacidade para um centro nacional de ciência abrangente. Com uma área de 99 quilômetros quadrados, o centro abrigará nove instalações-chave de ciência e tecnologia, dez institutos de pesquisa, dois laboratórios-chave em nível provincial e duas universidades de pesquisa. Atualmente, mais de 3.000 pesquisadores de alto padrão de mais de 150 equipes de inovação e mais de 20 grupos liderados por acadêmicos estão trabalhando na cidade.

"Vamos aproveitar as oportunidades de inovação científica e tecnológica ", disse Shang Yuanfang, presidente da Shenzhen Cellbri Bio-innovation Technology Company. Shang falou sobre como a fabricação inteligente capacita a biologia sintética. Fundada em fevereiro de 2020, a Cellbri é uma empresa líder em biotecnologia na China especializada na produção de dispositivos para terapias celulares e genéticas.

A Cellbri é uma das muitas empresas que compreenderam as oportunidades trazidas pela cidade da ciência de Guangming. Na conferência de promoção de investimentos de Guangming, realizada no distrito de Guangming em 6 de julho, um total de 200 empresas chinesas fecharam 40 acordos no valor de mais de 60 bilhões de yuans. Os contratos abrangeram os setores de biofarmacêuticos, novos materiais, fabricação inteligente, novas energias, construção de instituições científicas e serviços financeiros.

O distrito de Guangming abriga mais de 78 mil empresas, com conglomerados industriais competitivos de monitores de vídeo UHD, novos materiais e sensores inteligentes. Entre suas principais empresas estão a China Star Optoelectronics Technology (CSOT), a BTR New Material Group e a Sunwoda, fabricante de baterias. O distrito parece pronto para construir um centro de inovação original para desenvolver uma economia baseada na ciência e atrair inovadores globais. Nos últimos anos, as empresas do distrito cresceram em média 15,7% ao ano, fazendo dele uma das áreas mais vibrantes e promissoras de Shenzhen.

Devido ao efeito de conglomerado industrial, o distrito começou a atrair as empresas no topo da cadeia industrial. Um exemplo disso foi o comprometimento da Hengmei Optoelectronic Corporation (HMO), realizado durante a conferência, de instalar-se no distrito. A HMO, especializada em desenvolvimento, fabricação e comercialização de polarizadores, filmes óticos funcionais e filmes de compensação ótica, é um dos fornecedores da CSOT. Ela planeja se mudar para o parque industrial da CSOT a fim de dar suporte aos painéis de última geração da CSOT, de acordo com o diretor de negócios da HMO, Tan Zhimin. "A Guangming agora está vendo um efeito de conglomerado para a fabricação de telas de vídeo UHD. Ela oferece políticas industriais favoráveis que podem ajudar as empresas a reduzir os custos. É por isso que estamos otimistas quanto ao crescimento do distrito."

A Top Precision Engineering (TPE), outra a assinar um acordo, foi atraída para Guangming pelos muitos incentivos aos melhores talentos globais. A fabricante de peças de máquinas com sede em Foshan, construída em 2012, está considerando instalar sua sede de P&D no distrito para desenvolver cobots e tecnologias de interação homem-máquina. A cidade da ciência de Guangming é vantajosa na promoção da inovação e da P&D, atraindo talentos, aumentando o crescimento e oferecendo suporte à política industrial, disse Wang Yangxi, vice-gerente geral da TPE. "Guangming desfruta de um ambiente ecológico notável, e é uma plataforma pela qual nossa empresa pode atrair mais talentos", acrescentou.

Guangming implementará um pacote de políticas para apoiar o crescimento de seus principais setores. A prioridade será trazer negócios de destaque na cadeia industrial, comercializar as principais inovações científicas, construir plataformas profissionais para serviços públicos, incubar start-ups inovadoras e promover um bom clima para as indústrias de tecnologia. Os serviços de apoio público também serão implementados de acordo.

FONTE Guangming Science City

SOURCE Guangming Science City