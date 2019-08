Setor de Bionergia busca aperfeiçoamento e atualização profissional na FENASUCRO & AGROCANA

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A troca de experiências e atualizações sobre o mercado, inovações tecnológicas, práticas, legislação e tendências do setor de bioenergia são as pautas dos painéis, palestras e visitas técnicas programadas para acontecer durante a 27ª FENASUCRO & AGROCANA, que acontecerá de 20 a 23 de agosto em Sertãozinho (SP).

A proposta dos conteúdos é possibilitar o aperfeiçoamento e atualização dos profissionais visitantes durante o evento que se consolida como vitrine ao apresentar as tendências do setor.

De acordo com Paulo Montabone, diretor da feira, toda programação de conteúdo é um dos pilares mais fortes da FENASUCRO & AGROCANA. "Mais uma vez, teremos uma agenda diversificada para atualização dos profissionais da cadeia bioenergética", afirma.

O diretor também destaca a qualidade das apresentações que serão realizadas por representantes de importantes entidades do setor, órgãos governamentais, universidades, empresas multinacionais, entre outros, com abordagem de temas como RenovaBio, bioeletricidade, transporte e logística, mercado sucroalcooleiro e indústria 4.0. "Conteúdo de qualidade e trocas de experiências entre os técnicos do setor são bases fundamentais para termos cada vez mais sinergia entre as indústrias", diz Montabone.

O presidente da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), Alessandro Gardemann, será um dos responsáveis pelos painéis na 27ª FENASUCRO & AGROCANA, onde apresentará o estágio atual do biogás. De acordo com ele, a participação no espaço de debates da feira, vai ao encontro das diretrizes da ABiogás que busca transformar a energia elétrica, combustível e térmica, geradas a partir do biogás, em commodities energéticas que correspondam a 10% da matriz brasileira. Para isso trabalha como um canal de interlocução com a sociedade civil, governo e órgãos responsáveis pelo planejamento energético brasileiro.

O diretor industrial da Usina Viralcool, Nadir Nascimento Júnior, é frequentador dos painéis e palestras oferecidos pela FENASUCRO & AGROCANA em razão da qualidade dos conteúdos. "As palestras são com pessoas qualificadas e sempre apresentam novidades do mercado. As trocas de experiências ajudam a encontrar soluções, já que podemos debater após as apresentações. Isso é extremamente válido", afirma Nascimento Júnior.

O pré-credenciamento da 27ª FENASUCRO & AGROCANA está aberto e pode ser feito gratuitamente pelo site: www.fenasucro.com.br.

