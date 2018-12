Setor eólico vai promover a Cúpula Global da Energia Eólica Offshore - Taiwan em abril

BRUXELAS, 20 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- O setor eólico vai promover a primeira Cúpula Global de Energia Eólica Offshore (Global Offshore Wind Summit) em Taipé, em 24 e 25 de abril.

Em 25 de abril, a cúpula será organizada pelo Conselho Global de Energia Eólica (Global Wind Energy Council) e pela Câmara de Comércio Europeia em Taiwan (ECCT – European Chamber of Commerce Taiwan), com o apoio da Corporação Internacional de Portos de Taiwan (Taiwan International Ports Corporation) e da Associação Internacional de Cooperação Econômica Chinesa (Chinese International Economic Cooperation Association) e com o endosso do Ministério das Relações Econômicas e do Ministério dos Transportes e Comunicações de Taiwan. O evento será realizado no Centro de Conferências da Huanan Financial Holdings. A cúpula será precedida, em 24 de abril, por uma mesa-redonda com participação de representantes do setor e autoridades governamentais de alto nível, seguida de jantar, apenas para convidados.

Taiwan se tornou um dos principais centros de energia eólica offshore na Ásia. O projeto offshore de 5,5GW do governo, proposto para 2025, e a estrutura regulamentar atraente e flexível têm atraído, com êxito, o interesse do setor eólico offshore em todo o mundo. Desenvolvedores de projetos offshore, OEMs e empresas de cadeia de suprimento têm afluído para Taiwan, se associando a empresas locais e ajudando a estabelecer Taipé como um centro regional de desenvolvimento offshore na Ásia.

Entretanto, o processo tem seus desafios, conforme o governo procura exigir o mais alto nível possível de localização de cadeia de suprimento e propôs mudanças no sistema de FiT estabelecido.

O presidente do conselho da Força-Tarefa Global da Energia Eólica Offshore do GWEC, Alastair Dutton, disse: "Taiwan assumiu uma posição de liderança em termos de mostrar como novos mercados de energia eólica offshore podem ser desenvolvidos em passos acelerados, de maneira que atrai fortes investimentos para o setor". Ele acrescentou: "O rápido crescimento cria suas próprias dificuldades, no entanto, e a experiência é criar lições inestimáveis para outros mercados que queiram reproduzir a iniciativa de Taiwan".

O evento do GWEC e da ECCT irá discutir os atuais desafios e examinar a experiência de Taiwan de construir seu setor offshore em um contexto global, examinando lições aprendidas até agora e sua relevância para outros mercados emergentes de offshore e, ainda, como as últimas tecnologias e experiências globais podem desenvolver ainda mais o mercado.

