Seven Knights 2, a tão esperada continuação do RPG móvel Seven Knights, original da Netmarble, é lançada no mundo todo

O Seven Knights 2 acontece 20 anos depois do jogo original Seven Knights. Essa nova história se concentra nos Daybreak Mercenaries liderados por Lene, a filha de Eileene, que é membro dos Seven Knights (sete cavaleiros, em inglês) no game original. Os Daybreak Mercenaries embarcam em uma jornada para encontrar Rudy, o último membro dos sete cavaleiros, após uma série de eventos envolvendo uma garota misteriosa chamada Phiné. Os fãs no mundo todo já podem começar a colecionar e desenvolver heróis carismáticos enquanto se envolvem em uma história cinematográfica profunda e imersiva.

Para comemorar o lançamento do game, a Netmarble está planejando o evento "New Mercenary Commander Special Daily Login" , que permitirá que os usuários desbloqueiem várias recompensas, incluindo um Legendary Grade "Saint of Light Karin" ao fazerem o 7º acesso diário ao jogo.

Entre os principais recursos que os jogadores podem esperar no lançamento estão:

Heróis carismáticos colecionáveis: Existe um total de 46 personagens disponíveis para colecionar no lançamento , incluindo personagens conhecidos do Seven Knights original, que se unem aos novos personagens do Seven Knights 2

Existe um total de disponíveis para colecionar no lançamento incluindo personagens conhecidos do original, que se unem aos novos personagens do Brigas de chefes desafiadoras:

Os jogadores podem esperar desenvolver estratégias com diferentes decks, usando várias composições, formações e animais de estimação de heróis



Além disso, os jogadores se envolverão em batalhas utilizando habilidades com visuais incríveis, ao mesmo tempo que participarão de batalhas em grupo em tempo real controlando até quatro heróis ao mesmo tempo.

História cinematográfica profunda e imersiva: O Seven Knights 2 apresenta uma história profunda e imersiva com duas horas de cortes cinematográficos de alta qualidade para os fãs do role-playing curtirem

O Seven Knights 2 é um RPG móvel cinematográfico que permite que os jogadores colecionem e desenvolvam heróis carismáticos de todas as formas e tamanhos, ao mesmo tempo que se envolvem em uma história cinematográfica profunda e imersiva graças a controles em tempo real e loadouts dentro do jogo com combinações stat heroicas, formações e animais de estimação. Estrelando uma série de personagens retratados com gráficos impressionantes de alta qualidade movidos pelo Unreal Engine 4, o Seven Knights 2 mergulhará os jogadores em uma verdadeira sequência que conta com a diversão e a jogabilidade inovadora do Seven Knights curtidas por jogadores do mundo todo.

Até hoje, o Seven Knights teve 60 milhões de downloads em todo o mundo. O Seven Knights 2 também foi um sucesso na Coreia, ficando em primeiro lugar na App Store e em segundo lugar no Google Play em termos de faturamento obtido após seu lançamento em novembro de 2020. Após o lançamento mundial, o Seven Knights 2 estará disponíveis para jogar em 12 idiomas, incluindo inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, tailandês, português, espanhol, alemão, italiano, francês, russo e indonésio.

Mais informações sobre o lançamento do Seven Knights 2 podem ser encontradas na página oficial do Facebook, YouTube, Discord e Official Forum ou visitando o canal global da Netmarble no YouTube.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores, como MARVEL Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e Marvel Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a entreter o público do mundo todo com uma variedade de games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com os titulares de IP em todo o mundo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682701/SK2G__Launch_Day_Image_ENG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1682702/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble