SEWING INNOVATION GEWINNT BEST OF THE BEST RED DOT DESIGN AWARD

PFAFF® creative icon™ 2 erhält Auszeichnungen für Design und Innovation

LA VERGNE, Tenn., 25. März 2022 /PRNewswire/ -- Die PFAFF®creative icon™ 2 Näh- und Stickmaschine von SVP Worldwide wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award für Produktdesign ausgezeichnet, einem der begehrtesten Qualitätssiegel für gutes Design. Die Maschine erhielt den hoch renommierten Best of the Best Award. Weniger als ein Prozent der Nominierten erhalten diese Anerkennung. Die Auswahl durch die Jury findet einmal im Jahr in Essen (Deutschland) statt und umfasst drei Hauptkategorien: Produktdesign, Marken- und Kommunikationsdesign und Designkonzept.

„Wir sind begeistert und dankbar, dass die PFAFF® creative icon™ 2 in der Kategorie Produktdesign mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Es ist eine Ehre, überhaupt nominiert zu werden, und der Gewinn beweist, dass unsere Forschungs- und Entwicklungs- sowie Design-Teams die technologisch fortschrittlichsten und schönsten Maschinen für unsere Kunden entwickeln. Der Innovationsgeist von SVP Worldwide ist unübertroffen," sagt Dean Brindle, CMO von SVP Worldwide, der Muttergesellschaft von Pfaff.

Die PFAFF® creative icon™ 2, ist die erste Nähmaschine überhaupt, die mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist, um Leistung zu erbringen und sich an die Bedürfnisse der Nähenden anzupassen – an das, was und wie sie nähen. In echter KI-Manier ist die PFAFF® creative icon™ 2 darauf ausgelegt, ständig nach Perfektion zu streben und mit jeder Aufgabe auf kühne, neue Weise intelligenter zu werden. Sie wartet sehnsüchtig auf die Sprachbefehle und die Fantasie der Nähenden und ist damit auch eine der technologisch fortschrittlichsten Maschinen der Branche. Auch die Schönheit der Maschine ist unübertroffen - mit ihren klaren, modernen Linien und dem durchdachten Zubehör und den Anbaugeräten.

Der Red Dot Award wird SVP Worldwide am 20. Juni 2022 in Deutschland feierlich überreicht.

Dean Brindle sagt, die Merkmale und die technologischen Durchbrüche der Creative Icon 2 übersteigen die Vorstellungskraft. „Es handelt sich um die erste und einzige Nähmaschine der Welt mit eingebauter Spracherkennung. Freihändige Befehle bieten Nähenden mehr Flexibilität und Kreativität. Die Maschine ist in der Lage, mit den Nähenden zusammenzuarbeiten, und das große interaktive Display fungiert als virtueller Assistenzsystem, das das gesamte Projekt anpasst und unterstützt. Die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz sind eine erstaunliche technologische Leistung, die die Tradition des Handwerks in Ehren hält." Wir fühlen uns durch diese Auszeichnung sehr geehrt."

INFORMATIONEN ZU PFAFF®

Die PFAFF® Nähmaschinen sind die weltweit führenden Präzisionsmaschinen, die sich Näherinnen und Näher wünschen, da sie auf eine lange Geschichte von herausragendem Design und Technik zurückblicken können. Die Marke PFAFF® blickt auf mehr als 150 Jahre Nähtradition zurück und konzentriert sich auf die kontinuierliche Entwicklung und Entwicklung hochwertiger Näh- und Stickmaschinen. Die PFAFF® Maschinen, die als Perfektionisten des Handwerks bekannt sind, bieten auch den anspruchsvollsten Näherinnen und Nähern ein Höchstmaß an Präzision, Kontrolle und Individualität. PFAFF® Maschinen sind Katalysatoren für passionierte Näher und Näherinnen und liefern in allen Bereichen des Nähens Ergebnisse von höchster Qualität.

