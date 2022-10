Sexta edição do FII começa com conversas pioneiras sobre economia e investimentos

RIAD, Arábia Saudita, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A sexta edição do Future Investment Initiative (FII) começou ontem em Riad com o tema "Investing in Humanity: Enabling a New Global Order" (Investindo na Humanidade: Viabilizando uma Nova Ordem Mundial"), com discussões inovadoras, importantes comunicados e workshops instigantes.

A plenary session at FII6

Autoridades, executivos e outros dignitários de todo o mundo participaram do primeiro dia da conferência, incluindo o presidente do Senegal, Macky Sall; o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Shari; o ministro de Desenvolvimento e Investimentos da Grécia, S. Ex.ª Adonis Georgiadis e o ministro para a Cooperação do Desenvolvimento e Comércio Exterior da Finlândia, S. Ex.ª Ville Skinnari; entre outros.

O CEO do FII Institute, Richard Attias, abriu a conferência com uma mensagem promissora sobre a importância da sustentabilidade e da inclusão. Ele disse: "Nosso mundo está enfrentando ameaças sem precedentes, mas este também é um momento único de novas oportunidades. Estamos criando uma nova ordem mundial. O FII tem orgulho de contribuir para esta discussão. Criamos um formato único digno dos incríveis colaboradores que ouviremos nesta semana, com a organização de mais de 180 sessões, todas desenvolvidas para promover a ação."

O administrador do PIF, S. Ex.ª Yasir Al-Rumayyan, recebeu convidados e delegados na 6ª edição do FII comentando: "O FII desempenha um papel único como catalisador da cooperação global, um ideal com o qual estou profundamente comprometido." S. Ex.ª Al-Rumayyan também presidiu uma sessão plenária intitulada "The New Global Order: View From the Board of Changemakers" (A Nova Ordem Mundial: Do ponto de vista dos agentes de mudança) moderada pelo âncora da CNN, Richard Quest, que apresentou uma discussão fascinante sobre os desafios econômicos globais entre agentes de mudança que incluíram S. Ex.ª Khaldoon Khalifa Al Mubarak, diretor geral e CEO do grupo Mubadala Investment Company; Ray Dalio, fundador, diretor de informações, mentor e membro da diretoria da Bridgewater Associates; Jamie Dimon, presidente e CEO do JPMorgan Chase & Co.; Catherine MacGregor, CEO da ENGIE; Sara Menker, fundadora e CEO da Gro Intelligence; Dr. Patrice Motsepe, fundador e presidente executivo da African Rainbow Minerals; Stephen A. Schwarzman, presidente, CEO e cofundador do Blackstone Group; e David Solomon, presidente e CEO do Goldman Sachs.

No primeiro dia, o Fundo de Investimento Público Saudita (PIF) também lançou o maior leilão de crédito de carbono da história, realizado pelo Voluntary Carbon Market (mercado voluntário de carbono), envolvendo um total de um milhão de toneladas de créditos de carbono. O foco do FII6 até o momento foi voltado para a sustentabilidade, e o leilão desempenhará um papel importante nos esforços do PIF para impulsionar os investimentos necessários para enfrentar o impacto global das mudanças climáticas e atingir zero emissões líquidas de carbono na Arábia Saudita até 2060.

Os delgados também testemunharam a assinatura de acordos importantes entre o Ministério do Investimento da Arábia Saudita e seus parceiros estratégicos, incluindo a empresa de biotecnologia Gingko Bioworks, a fabricante Taihan, o banco de investimento latino-americano BTG Pactual e um acordo sobre o turismo espacial com a Orbite.

Mais de seis mil representantes de organizações líderes em todo o mundo participaram do primeiro dia da conferência para ouvir líderes empresariais e políticos discutirem suas ideias sobre a "Nova Ordem Mundial". A 6ª edição do FII terminará em 27 de outubro, e mais anúncios importantes e conversas vitais ocorrerão nos próximos dois dias.

