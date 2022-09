SEXTO PRÊMIOS ANUAL GLOBAL DE TURISMO GASTRONÔMICO ANUNCIA DEZ VENCEDORES DE EXCELÊNCIA

LONDRES, 18 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Esta semana, a World Food Travel Association anunciou os vencedores do Prêmios Global de Turismo Gastronômico de 2022, o reconhecimento da excelência e da inovação em produtos e experiências gastronômicas de turistas. Os vencedores deste ano são:

Melhor Ênfase em Bem-estar e Saúde no Turismo Gastronômico

1º lugar – Spa Eastman (Quebec, Canadá)

Vice-campeão – Nomads, Nature & Nurture (Líbano)

Melhor Uso da Sustentabilidade em Turismo Gastronômico

1º lugar – Vegan Travel Asian, da VegVoyages (Nepal)

Vice-campeão – Herdade da Malhadinha Nova (Portugal)

Melhor Celebração de Cultura da Culinária em Turismo Gastronômico

1º lugar – Jiranileo (Zâmbia)

Vice-campeão – Heather's Helsinki (Helsinki, Finlândia)

Melhor Foco em Vinhos e Bebidas em Turismo Gastronômico

1º lugar – HaliPuu/Campfire Baristan (Finlândia)

Vice-campeão – Cadushy Distillery (Bonaire)

Melhor Apreciação da Agricultura e da Vida Rural em Tturismo Gastronômico

1º lugar – La Balade Gourmande (Quebec, Canadá)

Vice-campeão – Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie (Quebec, Canadá)

O Prêmios Global de Turismo Gastronômico (inicialmente chamado FoodTrekking Awards) foi introduzido pela Associação Mundial do Turismo Gastronômico (WFTA) em 2015 para estabelecer a referência de excelência e inovação em nosso setor. O prêmios anual é aberto no dia 1º de março de todos os anos e os vencedores são anunciados no outono (Hemisfério Norte). Este ano, dez vencedores foram escolhidos entre 131 inscrições de 27 países que se esforçaram para receber o reconhecimento por seus negócios ou destinos.

A cerimônia de premiação será transmitida on-line na terça-feira, 11 de outubro de 2022, às 16h no horário de Londres, Reino Unido. Os profissionais de mídia interessados devem entrar em contato para obter um convite.

O turismo gastronômico foi oficialmente reconhecido como um setor de nicho em 2001 com a publicação do artigo "Culinary Tourism: The Hidden Harvest" (Turismo Gastronômico: a Colheita Oculta"). Desde então, o setor teve grande crescimento na quantidade e na qualidade de produtos e experiências para os viajantes gastronómicos.

SOBRE A WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

A Associação Mundial do Turismo Gastronômico (WFTA) foi fundada em 2003 como uma organização sem fins lucrativos e não governamental (ONG) e hoje é reconhecida como a autoridade líder mundial em turismo relacionado a alimentos e bebidas. Todos os anos, a associação atende a mais de 200 mil profissionais em mais de 150 países. O conhecimento, as ferramentas e o treinamento oferecidos pela WFTA ajudam os profissionais e as organizações comerciais a alavancar os produtos e as experiências da sua região para ajudar a criar uma forte percepção do local, o que atrai mais visitantes e aumenta o valor da marca do destino e a demanda por produtos de alimentos e bebidas da região. Leia mais em: www.worldfoodtravel.org.

Contato para a imprensa: Erik Wolf (+44) 7827-582 554 [email protected]

FONTE World Food Travel Association

