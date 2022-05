SGI soutient le lancement du film « Immoral Code » appelant à une nouvelle loi internationale sur les systèmes d'armes autonomes

TOKYO, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- « Immoral Code », un documentaire de 23 minutes a été lancé en ligne le 24 mai ; il soulève d'importantes questions, notamment : sommes-nous prêts à laisser des machines décider de la vie ou de la mort des gens ?

Le film, disponible sur www.immoralcode.io , démontre intelligemment la complexité de la prise de décision humaine et les dangers posés par les armes autonomes qui pourraient « décider » qui tuer.

« Immoral Code » a été produit par Stop Killer Robots, une coalition internationale de groupes de la société civile préoccupés. Il demande aux spectateurs de signer une pétition appelant à une nouvelle loi internationale pour réglementer les systèmes d'armes autonomes.

Le réseau bouddhiste Soka Gakkai International (SGI) est membre international de la coalition Stop Killer Robots depuis 2018. Hayley Ramsay-Jones, directrice SGI responsable des questions onusiennes au bureau de liaison à Genève et représentante du groupe de travail Stop Killer Robots sur l'intersectionnalité, a conseillé les réalisateurs du film sur les questions liées à la représentation, à la race et au genre.

Elle a déclaré : « L'IA n'est pas neutre. Le racisme opère à tous les niveaux du processus de conception, de production et de mise en œuvre, et il a été démontré que cela conduit à des taux alarmants d'erreurs d'identification parmi les communautés de couleur et particulièrement les femmes noires. »

Une première de « Immoral Code » s'est tenue le 19 mai au cinéma Prince Charles de Leicester Square à Londres, suivi de l'intervention d'un groupe d'experts qui ont souligné que nous étions tous vulnérables et insisté sur le besoin urgent d'une législation contraignante à l'échelle internationale. SGI a soutenu le lancement du film, avec Amnesty International, Article 36, et la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.

Catherine Connolly, directrice de recherche sur les décisions automatisées pour Stop Killer Robots, qui a pris la parole lors de l'intervention, a exhorté : « Regardez ce film et partagez-le ! Les États ont conclu des traités internationaux pour interdire et réglementer d'autres systèmes d'armes. Il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire dans ce cas. Il ne leur manque que la volonté. »

« Immoral Code » est présenté sur le tout récent site de SGI Action for Peace qui met en évidence les activités de SGI en tant qu'ONG au statut consultatif auprès de l'ONU. Voir https://sgi-peace.org .

SGI est également engagé dans la lutte pour l'abolition des armes nucléaires. Le nouveau site Web propose également des vidéos de témoignages de victimes des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, en version originale japonaise sous-titrée en chinois, en anglais, en français et en espagnol sur : https://sgi-peace.org/resources/testimonies-of-hiroshima-and-nagasaki. Le livre, « Hiroshima and Nagasaki : That We Never Forget », qui contient 50 témoignages individuels, est également disponible gratuitement.

Stop Killer Robots est une coalition mondiale regroupant plus de 180 ONG et partenaires universitaires qui travaillent pour garantir un contrôle humain sérieux sur le recours à la force grâce à l'élaboration d'une nouvelle loi internationale.

Soka Gakkai International (SGI) est une ONG au statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies depuis 1983. Soka Gakkai est une communauté bouddhiste internationale diversifiée rassemblant 12 millions de personnes qui soutiennent la paix, la culture et l'éducation.

