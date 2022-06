SGS verbessert das Datenmanagement für klinische Studien mit Veeva Vault EDC

Globales CRO nutzt Veeva Vault CDMS für optimiertes Studiendesign und verbesserte Datenqualität

BARCELONA, Spanien, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systeme (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass SGS Health Science, ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das System Veeva Vault EDC eingeführt hat, um die Datenerfassung und -qualität vor Ort zu verbessern und so die Studiendurchlaufzeiten bei klinischen Studien zu verkürzen. Die Anwendung ist Teil von Veeva Vault CDMS und bietet SGS eine bessere Datenkontrolle und mehr Flexibilität bei der Planung und Durchführung von Studien. Mit Vault EDC kann SGS komplexe Protokolle in benutzerfreundliche Fallbuchdesigns übersetzen und Anpassungen während der Studie ohne Ausfallzeiten oder Migrationen vornehmen.

„SGS entwickelt seinen Ansatz für das Datenmanagement kontinuierlich weiter, um die Herausforderungen zu lösen, mit denen unsere Biotech- und Pharmakunden bei klinischen Studien konfrontiert sind", sagte Joris De Bondt, Leiter EDC bei SGS Health Science. „Mit seinen benutzerfreundlichen Funktionen, die den heutigen komplexen Studienanforderungen gerecht werden, ermöglicht uns Veeva Vault EDC eine bessere Überwachung und Verwaltung von Studien, indem es zuverlässige Echtzeitdaten von unseren Standorten nutzt."

SGS bietet globale klinische Forschungsdienstleistungen für Studien der Phasen I bis IV mit Schwerpunkt auf früher Entwicklung und Biometrie. Die Einführung von Vault EDC baut auf dem Erfolg von SGS bei der Rationalisierung und Automatisierung von Studienprozessen mit Veeva Vault CTMS und Veeva Vault eTMF . Die Nutzung vernetzter Anwendungen auf einer einzigen Cloud-Plattform ermöglicht eine bessere Studienüberwachung, Daten- und Dokumentenmanagement in Echtzeit und schnellere Studienprozesse wie Zahlungen an Forschungseinrichtungen. Für die Zukunft plant SGS die Nutzung von Veeva RTSM um die Datenqualität und die Effizienz von Studien zu optimieren.

„Wir sind stolz darauf, mit SGS zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seinem Bestreben zu unterstützen, die Geschwindigkeit und Effizienz klinischer Studien zu steigern", so Paul MacDonald, Senior Director, Strategy, Veeva Vault CDMS. „Mit der Einführung von Veeva Vault EDC wird SGS die Datenüberwachung und -verwaltung in ihrem großen Netzwerk von Forschungseinrichtungen, die klinische Studien durchführen, verbessern

Informationen zu SGS

SGS bietet hochwertige analytische Tests und klinische Forschungsdienstleistungen zur Unterstützung der Arzneimittelforschung, -registrierung, -entwicklung und -herstellung. Wir nutzen unser Netzwerk von Laboratorien, Produktionsstätten und Einrichtungen für klinische Studien in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen, wenn Sie erstklassige, vollständig konforme biopharmazeutische und pharmazeutische Arzneimittel und Medizinprodukte liefern.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

