SGW GLOBAL ET MOTOROLA MOBILITY LLC CONCLUENT UN ACCORD POUR LA LICENCE MONDIALE DES PRODUITS HOME AUDIO MOTOROLA

BERLIN, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SGW Global et Motorola Mobility LLC ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel étendu accordant à SGW Global les droits exclusifs de développement et de commercialisation de la marque Motorola de produits Home Audio à l'échelle mondiale*.

SGW Global sera désormais responsable de l'innovation, de la conception, du marketing et des ventes d'une catégorie audio Motorola élargie, qui comprend à la fois Personal Audio et Home Audio. Cette décision prolonge le partenariat de plus de 10 ans qui inclut actuellement l'octroi de licences pour les produits Nursery et Personal Audio. Ce partenariat s'appuiera sur l'expérience, l'énergie et les capacités des deux entreprises pour accroître la conception et l'innovation sur le marché audio, dans le but d'élargir la gamme de produits et d'améliorer la qualité, l'expérience utilisateur et les performances audio des produits Personal Audio et Home Audio.

« Nous considérons comme un immense privilège de nous voir confier la catégorie des produits Home Audio de la marque Motorola. Ayant été un détenteur de licences dans d'autres catégories de Motorola, nous comprenons la force que la marque apporte », a déclaré Malcolm Paton, directeur exécutif de SGW Global. « L'héritage de Motorola en matière de qualité et d'innovation est inégalé et nous avons connu un grand succès dans notre partenariat actuel. Nous sommes impatients de voir comment nous allons le développer avec l'ajout des produits Home Audio. »

« Tout au long de notre relation de longue date, nous avons toujours été impressionnés par la qualité, la sécurité et la fiabilité des produits SGW, la conformité de SGW aux exigences du programme de licence de marque et le dévouement de SGW à la marque Motorola », a déclaré David Carroll, vice-président exécutif des licences de marque pour Motorola Mobility LLC. « Grâce au leadership de SGW, nous pensons que SGW va faire passer les produits Home Audio à un niveau supérieur et nous avons hâte de collaborer avec SGW dans cette aventure. »

SGW Global a obtenu les droits de licence exclusifs sur Personal Audio en décembre 2020, ce qui comprend les accessoires audio grand public destinés à être utilisés avec les téléphones mobiles, tels que les casques Wi-Fi, les casques mono Bluetooth et Wi-Fi et les haut-parleurs Bluetooth et Wi-Fi compacts, portables et alimentés par batterie. Plus tôt cette année, SGW Global a introduit un nouveau produit dans la catégorie Personal Audio qui a connu un énorme succès et a élargi l'expérience audio personnelle à l'intégration automobile. Le Motorola MA1, un adaptateur plug-and-play qui s'intègre à Android Auto, a été récompensé par de nombreux prix d'innovation. Après le succès du lancement initial aux États-Unis, les quantités produites ont été augmentées pour répondre à la demande.

L'ajout de Home Audio permet désormais à SGW d'apporter son expérience et son innovation aux produits audio grand public dans le cadre de l'expérience à domicile, notamment : les amplificateurs/récepteurs, les systèmes d'étagères stéréo, les platines, les barres de son, les haut-parleurs et caissons de graves, les systèmes de home cinéma, les supports de haut-parleurs ainsi que les câbles audio, connecteurs, télécommandes intégrés et autres dispositifs similaires. Grâce à cet accord, le portefeuille de produits électroniques grand public de SGW sera considérablement renforcé et les possibilités de la marque Motorola seront étendues au niveau mondial.

*La licence mondiale Home Audio exclut l'Inde.

À propos de SGW Global

SGW Global est spécialisé dans la fabrication, la conception, la vente et la distribution d'une large gamme de produits et services électroniques grand public. En collaboration avec des innovateurs technologiques de premier plan, nous sommes fiers de créer des conceptions et des solutions primées de classe mondiale. Avec 30 ans d'expérience en matière de qualité et de respect des délais de livraison, nous collaborons avec des pionniers dynamiques à l'avant-garde de l'évolution technologique sur un marché en constante évolution.

Dans le cadre d'un partenariat avec Motorola Mobility LLC qui existe déjà depuis plus de 10 ans, SGW Global1 est le licencié mondial de la marque Motorola pour les produits Personal Audio2, Nursery3 et Telephony4.

En tant qu'entreprise véritablement mondiale, nous avons notre siège social ainsi que nos propres usines de fabrication en Chine, un centre d'opérations de vente dédié aux États-Unis, un centre d'opérations européen au Royaume-Uni et un réseau de vente et de distribution mondial. Pour en savoir plus, consultez le site www.sgwglobal.com

SGW Global est un nom commercial de Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

À propos des partenariats stratégiques de la marque Motorola

Depuis plus de 90 ans, la marque Motorola est connue dans le monde entier pour ses produits de haute qualité, innovants et fiables. Le programme de partenariat stratégique de Motorola vise à tirer parti de la puissance de cette marque emblématique en s'associant à des entreprises dynamiques qui proposent des produits uniques et de haute qualité qui enrichissent la vie des consommateurs. Les partenaires stratégiques de la marque travaillent en étroite collaboration avec les ingénieurs de Motorola lors du développement et de la fabrication de leurs produits, en veillant à ce que ces derniers répondent aux normes de sécurité, de qualité et de fiabilité les plus strictes que les consommateurs attendent de Motorola. Pour en savoir plus sur les partenariats stratégiques de Motorola, suivez-nous @ShopMotorola.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2020 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

