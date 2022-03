SH Hotels & Resorts reprendra bientôt la gestion de l'hôtel emblématique Skt. Petri de Copenhague

NEW YORK, 25 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le célèbre hôtel Skt. Petri de Copenhague, classé n°1 en Europe du Nord par Conde Nast Traveler en 2020, sera bientôt géré par SH Hotels & Resorts, la société de gestion durable de marques hôtelières qui exploite 1 Hotels, Baccarat Hotels et Treehouse Hotels, dans le cadre de sa gamme d'hôtels de luxe SH Collection.

Fidèle au statut de Copenhague de ville la plus « verte » d'Europe, SH Hotels & Resorts a l'intention de réinventer l'hôtel emblématique Skt. Petri, le premier investissement immobilier au Danemark de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, pour en faire le premier 1 Hotel en Europe du Nord. La marque 1 Hotels, fondée par Barry Sternlicht, visionnaire dans le domaine de l'hôtellerie, et dont dont la mission est axée sur la nature et la durabilité, est en parfait accord avec la promesse de la municipalité de Copenhague de transformer la ville en un centre urbain totalement neutre en carbone d'ici 2025.

Jouissant d'un emplacement central dans le cœur historique de la capitale danoise, près de la Tour ronde du XVIIe siècle et en bordure du Quartier latin animé, les 288 chambres modernes et élégantes du Skt. Petri, dont 42 chambres avec balcon, un penthouse avec terrasse et une suite présidentielle avec terrasse, offrent des vues imprenables sur la vieille ville. Les lieux à visiter à proximité comprennent les jardins de Tivoli, le campus de l'université de Copenhague et le palais de Christiansborg, tous accessibles à pied. Un immense hall d'entrée sur plusieurs étages mène à une charmante cour extérieure abritée par des figuiers et des parasols, un refuge élégant loin du tumulte urbain.

Pour effectuer une réservation, rendez-vous sur https://www.sktpetri.com/

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion durable de marques hôtelières qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspirée par la nature lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine) et, depuis peu, Toronto, avec des projets en développement à Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Londres, San Francisco, Mission Bay, Elounda Hills et Melbourne ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Macao et Bordeaux ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester et Brickell (Miami). Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque d'hôtels de luxe inspirés par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hotels, qui a été lancé en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis à Brooklyn, situé sur l'East River, en février 2017, à West Hollywood sur Sunset Boulevard, en juin 2019, à Sanya (Chine) en 2020, et plus récemment à Toronto, s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en soucier, c'est, après tout, 1 world. 1 Hotels soutient cette vision en représentant la nature à travers des partenariats de design et culinaires tout en se connectant à la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. Toutes les propriétés de 1 Hotels sont parmi les premiers hôtels au monde à être certifiés Sharecare Health Security VERIFIED® par le guide de voyage Forbes. La vérification complète des installations permet de s'assurer que les invités et les organisateurs de voyages peuvent réserver en toute confiance dans des propriétés qui ont mis en place des procédures de sécurité sanitaire appropriées. Les propriétés ont également obtenu la certification WELL Health-Safety de l'International WELL Building Institute, qui met l'accent sur les politiques de gestion, les protocoles de maintenance, l'engagement des partenaires et les plans d'urgence afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité des membres de l'équipe et des clients. La marque se développe avec des propriétés en cours de développement à Nashville, Hanalei Bay, San Francisco, Cabo San Lucas, Paris, Londres, Copenhague, Elounda Hills et Melbourne. Des informations supplémentaires sont disponibles sur 1hotels.com .

