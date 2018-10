Shaanxis Projekt „Xixian New Area" erforscht innovatives Modell der Stadtentwicklung

An dem Forum nahmen Rajendra Kumar Pachauri teil, von 2002 bis 2015 Vorsitzender des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderungen (IPCC); Liu Shijin, stellvertretender Direktor des „CPPCC Committee for Economic Affairs" und früherer Vizepräsident des „Development Research Center of the State Council"; und Fan Gang, Generalsekretär der „China Reform Foundation" und Direktor des „National Economic Research Institute".