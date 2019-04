ShaktiCoin abre inscrições para mineração globalmente

UM:

Incentivos à adoção inicial

Os adotantes iniciais são incentivados com 10.000 moedas Shakti Coins (equivalente a US$ 50.000), quando se registrarem para obter a licença de mineração Power Mining License. Uma quantia limitada de licenças Power Mining será disponibilizada por país e apenas uma quantia limitada delas irá incluir o incentivo ao adotante inicial. Esses incentivos serão concedidos apenas aos primeiros adotantes que se registrarem.

Observe que essa é uma oferta única e limitada. A fundação pode terminar esse incentivo sem aviso prévio. Visite https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf para conhecer todos os Termos e Condições, incluindo como receber a bonificação de recompensa.

DOIS:

Transparência financeira e

Propriedade distribuída

A Rede Shakti é 100% controlada e influenciada por operadores de nós (mineradores), para o benefício do público.

Em vista desse requisito, as taxas de licenciamento pagas para acessar a Rede Shakti são administradas por uma firma de contabilidade de serviço completo independente, que foi terceirizada, sediada em Denver, Colorado, EUA.

Visite https://www.shakticoin.com/en/white-paper/ e confira a página 6 para obter mais informações.

As licenças alocadas a cada país serão instaladas uniformemente, para refletir a distribuição da população no país. A licença Power Mining da Shakti Coin é uma classe de ativo digital do setor emergente de FinTech e é limitada a uma por pessoa que queira operar.

Os nós T400 Power Mining da Shakti serão os pilares da Rede Shakti e têm o potencial de oferecer, com o tempo, um fluxo de renda lucrativo aos portadores da licença.

TRÊS:

Divulgação do relatório técnico

Divulgamos hoje a primeira de quatro partes de nosso relatório técnico. Como você pode ver, todo o sistema da Shakti Coin é novo. O protocolo é novo, o processo de criação da moeda é novo e a distribuição é nova. A primeira seção fornece uma visão geral do conceito. Qualquer pessoa interessada em ingressar na rede é encorajada a estudar o relatório técnico, para assegurar que entende os conceitos fundamentais da moeda – é a moeda digital baseada em blockchain de terceira geração.

https://www.shakticoin.com/en/white-paper/

Sobre a Shakti Coin:

O projeto da Shakti Coin é uma iniciativa internacional de grupos de base, que existe independentemente de qualquer afiliação com setores, governos, religião ou partido político. A Fundação Shakti Suíça é uma organização de benefício público, sediada em Zug, Suíça, encarregada de fornecer supervisão de compliance e promoção do ecossistema da Shakti.

Saiba mais em https://www.shakticoin.com

Call2Action (chamada à ação):

Mineradores, vamos lançar a moeda inteligente no mundo!

CONTATO COM A MÍDIA

Swiss Shakti Foundation

secretariat@shakticoin.com

Tel: +41-41-266-07-67

Related Links

