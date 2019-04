ShaktiCoin emite nota de advertência ao público esclarecendo quem pode ter acesso às Shakti Coins

A ShaktiCoin incentiva o entusiasmo em torno das Shakti Coins, mas quer incentivar todos a prestar atenção aos detalhes e evitar a compra de moedas falsas.

O ecossistema Shakti foi projetado para manter um valor estável de US$ 5,00. Portanto, não há possibilidade ou oportunidade para subidas ou quedas fraudulentas do valor.

Propriedade de mineração distribuída

A Rede Shakti será sempre 100% de propriedade do público e por ele operada. Qualquer pessoa ou entidade pode participar como um operador de nó (minerador) da Rede Shakti. A Shakti Foundation preservou o singular mandato de Satoshi de deixar a propriedade nas mãos dos operadores do nó. A mineração da Shakti Coin é democraticamente distribuída em todo o mundo e reforçada pela operação do nó na proporção de uma licença de nó para uma pessoa natural. O escritório em Berkeley, na Califórnia, tem o mandato para exigir conformidade regulatória e garantir a alocação justa de nós (mineiros) no mundo.

O protocolo PoE substitui o protocolo exigente de energia da Bitcoin sem comprometer a segurança. Por exemplo, um computador dedicado à mineração da Shakti Coin com a licença T400 Power Mining consumiria aproximadamente o mesmo que um servidor de e-mail, mas seria potencialmente capaz de produzir uma receita de mineração projetada de mais de US$ 10.000 por mês em valor equivalente em SXE dentro de 18 meses.

Somente o site www.shakticoin.com pode distribuir licenças de mineração. Cuidado com e-mails de phishing com convites ou sites falsos com URLs "próximas o suficiente" (ex: twtter.com). Esse tipo de coisa se tornou comum, então pedimos aos potenciais mineradores que prestem atenção aos detalhes.

A mineração das Shakti Coin será limitada, especialmente no início. O número de vagas de mineração disponíveis crescerá com a rede. Neste momento, o ecossistema Shakti aceitará apenas poucos mineradores, de acordo com a ordem de inscrição.

Sobre a ShaktiCoin:

O projeto Shakti é uma iniciativa internacional comunitária que existe independentemente de qualquer afiliação com indústrias, governos, religiões ou partidos políticos. A Swiss Shakti Foundation é uma organização sem fins lucrativos com sede em Zug, Suíça, encarregada de fornecer supervisão imparcial do ecossistema Shakti.

Saiba mais em https://www.shakticoin.com.

Call2Action:

Mineradores – ajudem a levar o dinheiro inteligente para as massas!

