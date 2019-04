ShaktiCoin emite una nota de precaución al público para aclarar quién puede acceder a las monedas Shakti

El registro para minar monedas Shakti se abrirá según cada país en los próximos días y las monedas Shakti no están disponibles para su compra

BERKELEY, California, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Swiss Shakti Foundation ha emitido hoy una nota de precaución al público donde anuncia que no se va a producir una inminente oferta inicial de monedas Shakti. Los primeros usuarios no deben caer en el engaño de personas o entidades que afirmen tener acceso a las monedas Shakti para su compra. Las monedas Shakti únicamente se pueden minar. Por tanto, nadie puede adquirir estas monedas, ya que no están disponibles para su compra.