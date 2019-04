ShaktiCoin publica nota precautoria de precaución dirigida al público; aclara quién puede tener acceso a las Shakti Coins

BERKELEY, California, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Swiss Shakti Foundation emitió el día de hoy una nota precautoria dirigida a la opinión pública donde anuncia que no hay una oferta inicial inminente de monedas para las Shakti Coins. Quienes adoptaron como pioneros esta divisa no deben dejarse engañar por persona o entidad alguna que afirme tener acceso a Shakti Coins que estén a la venta. La única forma de obtener Shakti Coins es mediante extracción; no hay monedas disponibles para su venta por parte de nadie.