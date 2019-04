ShaktiCoin publie une note d'avertissement au public spécifiant qui peut avoir accès aux Shakti Coins

Les inscriptions pour miner les Shakti Coins seront ouvertes pays par pays dans les jours à venir. Un nombre limité de permis de minage sera mis à la disposition des mineurs actifs en proportion de la population. Ainsi par exemple, l'Inde, la Chine et les États-Unis auront des nombres de mineurs équivalents en proportion de leur population et mis à disposition sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

ShaktiCoin encourage certes l'enthousiasme autour des Shakti Coins, mais souhaite inviter chacun à veiller aux détails et à éviter d'acheter de fausses pièces.

L'écosystème Shakti est conçu pour maintenir une valeur stable de 5,00 USD. Il n'y a donc aucune possibilité ni aucune occasion de réaliser une quelconque opération de pompage et de largage.

Propriété de minage distribuée

Le réseau Shakti restera toujours à 100 pour cent détenu et exploité par le public. Toute personne ou entité peut participer en tant qu'opérateur de nœud (mineur) du réseau Shakti. La Fondation Shakti préserve le mandat unique de Satoshi consistant à placer la propriété entre les mains des personnes. Le minage de Shakti Coin est démocratiquement réparti dans le monde et renforcé par un fonctionnement par nœud à la fréquence d'un permis de nœud par personne physique. Le bureau de Berkeley, en Californie, est chargé d'assurer la conformité réglementaire et de veiller à une juste allocation des nœuds (mineurs) dans le monde.

Le protocole PoE remplace le protocole gourmand en énergie utilisé par le Bitcoin sans compromettre la sécurité. Par exemple, un ordinateur consacré au minage de Shakti Coins avec une licence de minage T400 consommerait à peu près la même énergie qu'un serveur de messagerie, mais il serait potentiellement capable d'engendrer un revenu de minage projeté de 10 000++ USD par mois en valeur équivalente en SXE en l'espace de 18 mois.

Seul www.shakticoin.com peut distribuer des licences de minage. Veuillez être attentifs aux invitations par e-mail d'hameçonnage ou aux faux sites web présentant des URL « assez proches » (p. ex. twtter.com). Ce genre de chose est désormais monnaie courante, et nous encourageons les mineurs potentiels à prêter attention aux détails.

L'exploitation de Shakti Coin sera limitée, notamment au départ. Le nombre de créneaux miniers disponibles augmentera avec le réseau. Dès à présent, l'écosystème Shakti n'accepte qu'une poignée de mineurs sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

À propos de ShaktiCoin :

Le projet Shakti est une initiative populaire internationale qui n'est affiliée à aucune industrie, aucun gouvernement, aucune religion ou aucun parti politique. Swiss Shakti Foundation est une fondation d'utilité publique basée à Zoug, en Suisse, chargée d'assurer une surveillance impartiale de l'écosystème Shakti.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.shakticoin.com.

Mineurs - aidez à présenter l'argent intelligent au plus grand nombre !

