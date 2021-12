Shandong contrató a 19 asesores en comercio internacional e inversiones

Los 19 asesores presentaron informes de consultoría antes de la conferencia, según el subconsejo de Shandong del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional. En la reunión, los siguientes asesores pronunciaron discursos inaugurales: Alexander Kalinin, presidente de la organización no gubernamental rusa de pequeñas y medianas empresas "OPORA RUSSIA"; Jim McDonald, director y vicerrector de la Universidad de Strathclyde, presidente de la Real Academia de Ingeniería, Reino Unido; Hiroshi Onomura, vicepresidente ejecutivo, Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO); Antoine Simonnet, director de Cadena de suministro de Hewlett-Packard; Lim Gait Tong, presidente de la junta directiva y director ejecutivo de Farlim Group (Malasia) y presidente de la Asociación Empresarial China-ASEAN; Yoon Doson, director ejecutivo de CJ China; Li Tao, vicepresidente, director de Gobierno y asuntos públicos, Philips Greater China; y Gu Wei, director de las unidades comerciales continentales de CVS China, vicepresidente de administración comercial continental de VNI China.

Los 19 asesores ofrecieron docenas de sugerencias específicas sobre temas como el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial, y los intercambios culturales entre Shandong y Japón, Corea del Sur, Rusia y ASEAN, la transformación del sector manufacturero de Shandong, el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono, y una mayor optimización del entorno empresarial. Fueron muy optimistas en cuanto a las oportunidades y perspectivas de desarrollo de inversiones de Shandong. Todos expresaron su disposición a desplegar sus propias ventajas en materia de recursos para hacer sugerencias de manera activa y contribuir con firmeza a la cooperación.

Zhou Naixiang dijo que el establecimiento de la Conferencia del Consejo Asesor de Comercio Internacional e Inversiones para la provincia de Shandong es una iniciativa importante para que Shandong aproveche la sabiduría y experiencia globales, mejore las capacidades de toma de decisiones científicas, promueva la apertura de alto nivel al mundo exterior, proporcione mejores servicios e introduzca nuevos patrones de desarrollo. Agradeció a los asesores sus inspiradores discursos y sugerencias, y pidió a diversas autoridades gubernamentales que estudiaran seriamente y siguieran esas sugerencias. Expresó que esperaba que los asesores continuaran cuidando y apoyando el desarrollo de Shandong.

FUENTE China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council (CCPITSD)

