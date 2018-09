Shandong Impressions - Innovation et développement dans le berceau de Confucius

Pendant ce voyage de cinq jours, dix chroniqueurs de neuf organes de presse, dont l'European Pressphoto Agency, l'Agence Lusa News, The Diplomat, Oxford University Press et d'autres ont visité CRRC Qingdao Sifang Co, Ltd, le port de Qingdao, le Sino-German Ecopark, Shandong Guiyuan Advanced Ceramic Co, Ltd. (Sicer) et Shandong Lingshang Glass Culture Creative Co. dans les villes de Qingdao, Zibo et Jining. Ils ont également pu profiter d'une visite touristique des villes natales de Confucius et de Mencius pour explorer le confucianisme.

À Qufu, les journalistes ont été plongés dans l'atmosphère culturelle pénétrante du temple de Confucius, de la demeure de la famille Kong et du cimetière de Confucius à Qufu. Le grec Vasilis Trigkas, un collaborateur de The Diplomat, a souligné que bien que Confucius ait vécu il y a plus de 2 000 ans, sa pensée et la culture confucéenne continuent d'influencer la Chine et le monde. Confucius a instruit ses disciples et les a incités à penser constamment à la nature humaine et à la société et à élaborer des théories sur tous les doutes et pensées. Les Entretiens avec Confucius (aussi connus sous le nom d'Analectes) illustrent non seulement ses points de vue et opinions sur la vie, mais interprètent surtout comment équilibrer les intérêts individuels et les intérêts collectifs pour atteindre l'harmonie dans la société.

« Des milliers de montagnes vertes » (Thousands of Green Mountains), une série d'ustensiles en porcelaine de Huaqing, un type de céladon, ont été utilisés par les dignitaires de l'État lors du 18e Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Qingdao en juin. Ces pièces ont suscité un très vif intérêt parmi les journalistes.

« Le design des 'Milliers de montagnes vertes' puise son inspiration dans la culture du Shandong », explique Lin Yufeng, designer en chef de la série « chinaware ». « La philosophie de 'l'harmonie dans la diversité' représentée par la culture du Shandong s'intègre avec les éléments du design. » La porcelaine de Huaqing a un aspect scintillant et cristallin, tout comme une mer symbolisant l'ouverture d'esprit de la Chine. Parmi les éléments de design de la série, on trouve le mont Tai, les nuages au-dessus de la mer et les montagnes qui surplombent la mer ; tout cela reflète le caractère inclusif, l'ouverture et l'humanisme de la culture du Shandong.

Les journalistes ont été impressionnés non seulement par les techniques traditionnelles, mais aussi par l'efficacité, l'innovation et le développement que la Chine a stimulés.

CRRC Qingdao Sifang est le principal centre de l'industrie chinoise de fabrication de matériel destiné au transit ferroviaire. Du premier train automoteur à grande vitesse de Chine, atteignant des vitesses de 300 à 350 kilomètres/heure, au CRH380A « Fuxing » le plus rapide du monde (test d'exploitation ferroviaire à 486,1 km/h), CRRC Qingdao Sifang a renforcé les bases d'une innovation indépendante dans le secteur chinois des trains à grande vitesse.

Le journaliste français Julien Buffet a comparé le port à un port intelligent construit au Havre en 2017. Il estime que le terminal à conteneurs entièrement automatisé de Qingdao est un bon exemple de construction d'une Route de la soie numérique. « Espérons qu'il pourra établir des connexions avec le port intelligent en France pour contribuer de concert à l'interconnexion mondiale », a-t-il souligné.

