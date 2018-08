Shanghai ChemPartner annonce la conclusion d'un accord de fusion avec Quantum

SHANGHAI, 17 août 2018 /PRNewswire/ -- Shanghai ChemPartner, une organisation de pointe dans le domaine des sciences de la vie, offrant des services rentables et de haute qualité en matière de découverte et de développement de médicaments, a annoncé la conclusion d'un accord de fusion avec Quantum Hi-Tech China Biological.

En 2017, par le biais d'un communiqué de presse, Quantum avait annoncé son intention de rejoindre Shanghai ChemPartner, une organisation de recherche et de fabrication contractuelle, axée sur la science et la technologie au service de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, à l'échelle mondiale. La fusion et la restructuration de l'entreprise ont également été annoncées par ChemPartner dans un communiqué de presse en mars 2017 et participaient aux plans de l'entreprise pour tirer parti du marché des capitaux en Chine.

« Nous sommes heureux de rejoindre Quantum et de réaliser à leur côté notre vision et nos objectifs en tant qu'entreprise publique. Cette étape importante est le résultat d'un dur labeur et d'un processus de diligence raisonnable rigoureux. La réussite et l'approbation de notre fusion nous laissent croire à un avenir prometteur pour ChemPartner, nos employés et nos clients », a déclaré Michael Hui, président de Shanghai ChemPartner.

Michael Hui conservera son poste en tant que président de Shanghai ChemPartner et sera vice-président du conseil d'administration de Quantum. L'équipe de direction de ChemPartner restera la même et l'entreprise continuera à fonctionner en tant qu'entité autonome.

Shanghai ChemPartner, qui comprend ChemPartner, China Gateway Pharmaceutical Development, China Gateway Biologics et ChemExplorer, propose une large gamme de découvertes et développements pharmaceutiques, parmi lesquels la découverte de produits biologiques, la chimie et la chimie médicale, la biologie et la pharmacologie, le DMPK (métabolisme du médicament et pharmacocinétique) et la toxicologie exploratoire, les petites et grandes molécules CMC (concentration micellaire critique). Shanghai ChemPartner dessert une clientèle mondiale diversifiée et possède des laboratoires, des bureaux d'affaires et des représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.