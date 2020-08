Shanghai Electric accélère l'avancement du projet énergétique intégré de mine à charbon Thar Block-1

La construction du projet a été interrompue par les restrictions de voyage causées par la pandémie et qui ont empêché les travailleurs d'entrer dans le pays, provoquant une pénurie importante de main-d'œuvre sur place et ralentissant la progression globale. Les projets de construction à Dubaï et Pančevo sont également confrontés aux mêmes difficultés.

Avec l'aide et les conseils du gouvernement municipal de Shanghai, Shanghai Electric s'est coordonné avec Air China pour organiser le départ de plusieurs vols charters affrétés pour des milliers de membre du personnel techniques et d'encadrement afin d'accélérer l'avancement des trois grands projets. Tous les vols sont assurés dans le respect des mesures de santé et de sécurité les plus strictes tout au long du voyage afin de garantir la sécurité de tout le personnel de construction. Le premier lot de plus de 4 tonnes de fournitures, y compris de l'équipement de protection individuelle, des équipements indispensables au quotidien, des équipements de bureau essentiels et des médicaments d'urgence a également été expédié aux différentes destinations.

L'équipe a été accueillie par les représentants de la société à l'aéroport international Jinnah le 4 août et elle remplacera les ingénieurs et les responsables chinois locaux dont le retour a été retardé en raison de l'explosion de la pandémie de la COVID-19. L'ensemble du personnel de construction suivra les mesures de quarantaine à l'arrivée conformément aux réglementations locales. Des procédures de construction sont requises afin d'intervenir conformément aux directives de lutte contre la pandémie et des mesures de prévention des infections ont été mises en place par Shanghai Electric pour créer un environnement de travail biosécurisé et ainsi garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs sur place.

Situé dans le désert du Thar dans la partie sud-est de la province du Sindh du Pakistan, le projet énergétique intégré de mine à charbon Thar Block-1 couvre une superficie de plus de 9 000 kilomètres carrés et on estime que la mine de charbon atteindra une capacité de production annuelle de 7,8 millions de tonnes avec deux centrales au charbon de 660 mégawatts capables de fournir une électricité fiable et abordable pour 4 millions de foyers pakistanais.

« En tant que projet prioritaire à la fois pour la Nouvelle route de la Soie et le CPEC, l'achèvement du projet énergétique intégré de mine à charbon Thar Block-1 permettra au développement énergétique du Pakistan de faire un grand bond en avant. Cependant, la COVID-19 a présenté une difficulté sans précédent pour les opérations de construction », a déclaré M. Song Zaile, directeur administratif de Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (FCC de Shanghai Electric au Pakistan).

« Pour relever les défis, nous avons travaillé sur de nombreux fronts pour maintenir les perturbations causées par cette crise sanitaire mondiale au minimum tout en adoptant des mesures anti-pandémie mises à jour afin d'empêcher la transmission du virus sur place », a-t-il ajouté.

