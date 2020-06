Shanghai Electric accélère la numérisation industrielle avec des mises à niveau vers SEunicloud

La plateforme, mise au point par Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd et lancée officiellement en 2019, peut être déployée dans différents scénarios, notamment l'exploitation intelligente de l'énergie éolienne, l'exploitation à distance de l'énergie thermique, la maintenance des machines-outils, le stockage et la distribution de l'énergie. Pour répondre à la demande dans différents scénarios, la plateforme fournit des solutions efficaces en matière de dépannage, d'exploitation à distance, de maintenance et de planification énergétique.

La chaîne d'approvisionnement intelligente de la plateforme SEunicloud de Shanghai Electric est une solution conçue pour que la production de l'usine corresponde parfaitement à la demande de la centrale électrique. Depuis la reprise des travaux au mois de février dernier, l'entreprise a mis en ligne 1781 projets d'acquisitions, pour un montant de soumission final de plus de 800 millions de yuans.

Cette plateforme numérique polyvalente permet à ses utilisateurs d'accélérer le processus de reconstruction en résolvant les tensions d'une chaîne d'approvisionnement restreinte, grâce à l'exécution à distance de diagnostics d'équipements, l'acquisition et la gestion de chaînes d'approvisionnement et la surveillance des contrats de fournisseurs, des appels d'offres, des achats en ligne et de la coordination des commandes. La plateforme intelligente de la chaîne d'approvisionnement permet également de mettre en relation vendeurs et acheteurs grâce à l'analyse des données historiques dans le cadre du processus d'établissement des prix d'achat et de suivre et documenter automatiquement les performances historiques des fournisseurs, afin de les prendre en compte dans le processus global de gestion de la chaîne d'approvisionnement aux fins de la diligence raisonnable.

La solution de planification énergétique DES-PSO de la plateforme SEunicloud a été mise au point conjointement par Shanghai Electric Distributed Energy Co., Ltd et le Lawrence Berkeley National Laboratory. La solution offre des fonctions de conception et de planification, d'analyse des investissements et d'évaluation du risque, qui permettent aux clients d'évaluer la viabilité financière de projets de production énergétiques de grande envergure, avant le démarrage des travaux de construction.

La solution de commerce électronique Shanghai Electric de la plateforme SEunicloud couvre 90 % de la liste des pièces de rechange « essentielles » pour les centrales électriques ; cette plateforme unique propose des pièces de rechange, des services de maintenance, une optimisation de la transformation et bien plus encore. Elle peut faciliter la livraison en ligne de plus de 22 000 pièces de rechange et 70 forfaits de réparation standard, le tout à prix proche du prix d'usine. Pour leurs demandes, les clients peuvent utiliser un format normalisé, qui améliore l'efficacité des transactions en rationalisant le processus de communication entre acheteurs et vendeurs. Par l'analyse de mégadonnées, la plateforme de commerce électronique stimule l'espoir d'incuber une solution intégrée basée sur les données, destinée à des produits et services intelligents et personnalisés.

« Dans le cadre de la "nouvelle infrastructure", Shanghai Electric exploite son avantage concurrentiel dans le domaine des mégadonnées dans de multiples filières et ouvre la voie à une solution intégrée basée sur une plateforme pour l'ensemble du secteur de l'énergie », a déclaré Huang Ou, directeur et président de Shanghai Electric Group. « Notre objectif est d'offrir à différentes entreprises dans différents secteurs cette technologie dans un futur proche. »

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 02727, SSE : 601727) a pour principal objectif de concevoir, fabriquer et vendre des équipements industriels et énergétiques. Il se concentre sur les activités d'équipement énergétique, notamment la fabrication et la vente d'équipements de production d'électricité à partir du charbon, d'équipements de production d'électricité à partir du gaz, d'équipements de production nucléaire, d'équipements d'énergie éolienne, d'équipements de stockage d'énergie, d'équipements chimiques haut de gamme, de solutions en matière de réseaux électriques et systèmes d'alimentation intelligents pour l'industrie, le secteur des équipements industriels, qui comprend la production et la vente d'ascenseurs, de moteurs électriques de taille moyenne à grande, d'équipements de fabrication intelligents, de pièces industrielles de base, d'équipements de protection de l'environnement, d'équipements d'industrialisation de la construction et le secteur des services intégrés, qui comprend l'énergie, la protection de l'environnement, l'ingénierie et les services d'automatisation, les services Internet industriels, les services financiers, les services de commerce international, les services immobiliers haut de gamme, etc.

