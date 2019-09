Shanghai Electric accélère son implantation à l'étranger et y recherche des partenaires

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group (le « groupe »), l'un des principaux fabricants d'équipement d'énergie et un fournisseur de solutions, a présenté ses différentes solutions et ses équipements lors du 24e Congrès Mondial de l'Énergie (CME) qui a eu lieu à Abu Dhabi du 9 au 12 septembre. Le groupe a depuis longtemps des activités à l'étranger et a établi des projets, en particulier avec des partenaires au Moyen-Orient, dans divers domaines y compris l'énergie solaire, l'énergie au gaz naturel, le dessalement et la gestion de l'énergie.

En vue de fournir des solutions plus propres et intelligentes, Shanghai Electric a mis au point des produits plus avancés et a apporté au CME des solutions plus complètes et interconnectées avec les services d'un cycle de vie complet, afin de mieux servir ses clients à l'échelle mondiale. Du lancement de produits individuels à l'offre de solutions plus complètes et intégrées, le groupe recherche activement une transformation positive dans sa planification stratégique et sa position dans l'industrie basée sur la tendance du développement du marché et la demande de l'industrie.

Du côté des affaires, Shanghai Electric a apporté un éclairage sur les marchés de l'étranger. En 2018, le groupe a même vu le nombre de nouvelles commandes de construction sur les marchés étrangers dépasser celles du marché intérieur, soulignant les efforts déployés par le groupe pour présenter ses solutions à l'étranger conformément à l'initiative chinoise la Ceinture et la Route. En 2018, le groupe a entrepris plusieurs projets phares à l'étranger, y compris le projet de construction de centrale solaire à Dubaï, le projet de centrale électrique au charbon en Égypte, le projet de centrale à cycle combiné au Panama et le projet de dessalement à Brunei, entre autres.

La centrale électrique que construit Shanghai Electric, dans le parc solaire Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, à Dubaï, actuellement la plus grande centrale solaire au monde, peut fournir de l'électricité propre pour plus de 320 000 foyers chaque année à Dubaï, réduisant les émissions de carbone de 1,6 million de tonnes.

Le président Chinois Xi Jinping a également déclaré en juillet lors de sa visite aux Émirats arabes unis que la Chine poursuit un plan stratégique axé sur l'innovation et, comme les Émirats arabes unis souhaitent dynamiser encore leur industrie énergétique, les deux pays doivent chercher à resserrer leur coopération pour réaliser des percées technologiques de pointe.

Cette année, Shanghai Electric a installé des solutions d'énergie solaire dans plus de pays. Le groupe a construit une centrale solaire à Hokkaido, au Japon, et a commencé à produire de l'électricité en février. Le groupe compte également plusieurs projets d'énergie en cours au Royaume-Uni et en Australie.

« Nous attachons beaucoup d'importance à nos activités à l'étranger et notre objectif est d'accroître la proportion de nos actifs à l'étranger et de doubler notre chiffre d'affaires au cours des trois à cinq années à venir », a déclaré Zheng Jianhua, président de Shanghai Electric.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric, une grande entreprise intégrée de fabrication d'équipements, se spécialise dans les équipements énergétiques, les équipements industriels et les services d'intégration. La société s'engage à fournir à ses clients des solutions d'intégration technologique et des systèmes englobant les principes d'écologie, le respect de l'environnement, l'intelligence et Internet.

