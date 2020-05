Shanghai Electric acelera digitalização industrial com upgrades para o SEunicloud

Desenvolvida pela Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd e oficialmente lançada em 2019, a plataforma é implementável em diversos cenários, incluindo operação inteligente de energia eólica, operação remota de energia térmica, manutenção de máquina-ferramenta, armazenamento e distribuição de energia. A plataforma tem fornecido soluções eficientes, incluindo solução de problemas ( troubleshooting ), operações remotas, manutenção e planejamento energético para atender demandas em diversos cenários.

A solução de cadeia de suprimento inteligente da plataforma SEunicloud da Shanghai Electric foi projetada para correlacionar a produção da fábrica com a demanda da usina elétrica diretamente. A empresa estabeleceu 1.781 projetos de procurement online, com uma quantia de oferta final de mais de 800 milhões de iuanes, desde a retomada dos trabalhos em fevereiro.

Por ser uma plataforma digital multifacetada avançada, os usuários podem acelerar o processo de reconstrução por resolver a tensão de uma cadeia de suprimento comprimida, ao operar remotamente diagnósticos de equipamentos, providenciar e gerenciar cadeias de suprimento e monitorar contratos de suprimento, obter licitações, fazer compras online e coordenar pedidos. A plataforma de cadeia de suprimento inteligente também facilita o relacionamento entre vendedores e compradores, através da análise de dados históricos no processo de definição de preços do procurement e rastreia e documenta automaticamente o desempenho histórico de fornecedores, fatorando-os no processo geral de gerenciamento da cadeia de suprimento para a devida diligência.

A solução de planejamento energético DES-PSO da plataforma SEunicloud foi desenvolvida em conjunto pela Shanghai Electric Distributed Energy Co., Ltd e pelo Lawrence Berkeley National Laboratory. A solução tem funções de projeto e planejamento, análise de investimento e avaliação de riscos, permitindo aos clientes avaliar a viabilidade financeira de projetos de produção de energia de grande escala, antes de encomendar sua construção.

A solução de e-commerce da plataforma SEunicloud da Shanghai Electric cobre 90% da lista de peças sobressalentes indispensáveis na usina elétrica e é uma plataforma completa, equipada com peças sobressalentes, serviços de manutenção, otimização da transformação e muito mais. Isso pode facilitar a entrega online de mais de 22.000 peças sobressalentes e 70 pacotes padrão de reparos – tudo próximo a preços de fábrica. Os clientes podem usar o formato padronizado para requisições. Isso melhora a eficiência da transação por racionalizar o processo de comunicação entre compradores e vendedores. Através de análise de big data, a plataforma de e-commerce estimula a esperança de incubar uma solução integrada, acionada por dados, para produtos e serviços inteligentes e personalizados.

"Sob a visão abrangente da 'nova infraestrutura', a Shanghai Electric está alavancando sua vantagem competitiva em big data em múltiplos fluxos e abrindo caminho para uma solução integrada, baseada em plataforma, para todo o setor energético", disse o diretor e presidente da Shanghai Electric Group, Huang Ou. "Nosso objetivo é capacitar empresas de diferentes setores com essa tecnologia por um futuro previsível".

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) está principalmente envolvida com projeto, produção e venda de equipamentos energéticos e industriais. A empresa se foca nos Negócios de Equipamentos Energéticos, incluindo a fabricação e venda de equipamentos de geração de energia por queima de carvão, equipamentos de geração de energia por queima de gás, equipamentos de energia nuclear, equipamentos de energia eólica, equipamentos de armazenamento de energia, equipamentos avançados para o setor químico, soluções para rede elétrica e para sistema inteligente de suprimento de energia industrial, Negócios de Equipamentos Industriais, incluindo produção e venda de elevadores, motores elétricos de porte médio e grande, equipamentos de fabricação inteligentes, peças industriais básicas, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de industrialização da construção, e os Negócios de Serviços Integrados, incluindo energia, proteção ambiental, engenharia e serviços de automação, serviços de internet industrial, serviços financeiros, serviços de comércio internacional e serviços avançados de propriedade, etc.

