Shanghai Electric acelera o progresso do Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar

O progresso da construção do projeto foi interrompido pelas restrições de viagem ocasionadas pela pandemia, que dificultaram a entrada de trabalhadores no país, causando uma escassez substancial da mão de obra no local e retardando o progresso em geral. Os projetos de construção em Dubai e em Pančevo enfrentam também o mesmo problema.

Com assistência e orientação do governo municipal de Shanghai, a Shanghai Electric coordenou com a Air China a organização de múltiplos aviões charter para milhares de funcionários técnicos e de gestão para acelerar o progresso dos três grandes projetos. Todos os voos são operados com as mais altas medidas de saúde e segurança durante toda a viagem para garantir a segurança de toda a equipe de construção. O primeiro lote de mais de 4 toneladas de suprimentos, incluindo equipamento de proteção para a equipe, artigos de primeira necessidade do dia a dia, material de escritório e medicamentos de emergência, foi também enviado para os destinos.

A equipe foi recebida por funcionários da empresa no Aeroporto Internacional de Jinnah no dia 4 de agosto e substituirá os engenheiros e gerentes chineses locais cujo regresso foi atrasado devido ao surto da pandemia de COVID-19. Toda a equipe de construção seguirá as medidas de quarentena em conformidade com as normas locais de chegada. Os procedimentos de construção são necessários para operar em conformidade com as diretrizes antipandêmicas, e as medidas de prevenção de infecção foram postas em prática pela Shanghai Electric para criar um ambiente de trabalho de biossegurança, protegendo a segurança e a saúde de todos os trabalhadores do local.

Localizado no deserto de Thar, na parte sudeste da província de Sindh no Paquistão, o Projeto Integrado de Mina de Carvão do Bloco 1 de Thar cobre uma área de mais de 9.000 quilômetros quadrados, e espera-se que a mina de carvão atinja uma capacidade de produção anual de 7,8 milhões de toneladas e crie duas centrais de energia elétrica a carvão de 660 megawatts capazes de fornecer eletricidade acessível e confiável para 4 milhões de lares paquistaneses.

"Como projeto prioritário tanto da iniciativa 'Cinturão e Rota' como do CECP, a conclusão do Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar contribuirá em muito para o avanço do desenvolvimento de energia do Paquistão. Contudo, a COVID-19 criou uma dificuldade sem precedentes às operações de construção", disse o Sr. Song Zaile, diretor executivo da Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV da Shanghai Electric no Paquistão).

"Para resolver os problemas, temos trabalhado em muitas frentes para manter o transtorno causado por esta crise de saúde global em um nível mínimo, e adotamos medidas antipandêmicas aprimoradas para prevenir a transmissão do vírus no local", acrescentou ele.

