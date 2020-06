Shanghai Electric achève en un temps record le MSR de Dubaï, le plus haut récepteur de haut de tour au monde

« Il s'agit d'un projet très ambitieux, notamment en raison des importantes tâches supplémentaires qui ont dû être effectuées pour garantir la santé et la sécurité des employés », a déclaré M. Abdulhameed Al Muhaidib, directeur général exécutif du projet NE1. « Dans le cadre de ce projet historique, plus de 4 000 ouvriers du bâtiment, issus du monde entier, ont travaillé ensemble d'arrache-pied, en tant qu'équipe diversifiée, pour un seul objectif. »

Shanghai Electric, qui est l'entrepreneur d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) pour Noor Energy 1 (propriétaire du projet), a fourni des équipements de protection individuelle (EPI) à tous les travailleurs, et a mis en place des procédures pour la prévention et le contrôle du virus. Les mesures de sécurité ont permis de veiller à ce que le travail, le calendrier et les perturbations budgétaires soient réduits au minimum.

Le MSR mesure environ 40 mètres de hauteur, et il est installé en haut de la structure de la tour de chauffe, qui s'élève à près de 222 mètres de hauteur. La tour d'environ 262 mètres de hauteur qui en résulte est à ce jour la plus haute centrale électrique solaire à tour au monde. Le projet utilise « un lot pour la centrale solaire à concentration à tour, trois lots pour la centrale solaire parabolique via concentration, et le reste pour la combinaison d'énergie solaire photovoltaïque », avec une production électrique totale atteignant 950 MW. Une fois achevé, il fournira de l'énergie propre à 320 000 foyers, réduisant les émissions de carbone de 1,6 million de tonnes par an. Le projet joue un rôle significatif dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de Dubaï. La stratégie, qui devait être réalisée à hauteur de 7 % d'ici 2020, est désormais en avance sur le calendrier, 9 % des besoins en électricité de 11 700 MW de la région étant désormais produits par l'énergie solaire et d'autres sources renouvelables.

Le principe de production électrique de la centrale se fonde sur le processus de conversion énergétique « éclairage–chauffage–électricité », qui repose sur le fait que le sel fondu absorbe l'énergie solaire reflétée par l'héliostat, grâce à plus de mille tubes à récepteurs, en chauffant le sel fondu versé dans le MSR. Le sel fondu qui en résulte passe dans un système de production de vapeur afin de produire une vapeur à haute pression et à haute température, qui en retour propulse un générateur à turbine.

Des fils hydrauliques en acier sont verticalement levés et distribués en tant qu'unités de contrôle, pour un contrôle précis du levage à chaque point de levage. Le dispositif d'exploitation est vérifié et mis en service en détail avant le levage, un processus qui implique une utilisation globale des technologies de sécurité. Des contrôleurs de niveau interne, des dispositifs anticollision en partie basse et des équipements de contrôle des alentours permettent de garantir la sécurité globale du MSR en place. M. Liu Minghua, directeur général adjoint exécutif de Shanghai Electric Power Generation Engineering Co., Ltd, a déclaré : « L'ajout réussi du MSR a permis à Shanghai Electric d'accumuler une expérience précieuse, et a établi une base solide dans le domaine de l'énergie solaire à concentration. »

