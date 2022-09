Shanghai Electric achève la phase B de la cinquième phase de 900 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum

SHANGHAI, 4 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric a annoncé que la phase B de la cinquième phase de 900 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum est entrée en service. Dans le cadre de la plus grande centrale photovoltaïque (PV) en construction au monde, le projet aidera Dubaï à améliorer et à transformer son mix énergétique en fournissant 2,268 milliards de kWh d'électricité par an à la fin de sa construction, ce qui suffit à desservir plus de 240 000 foyers et permet de réduire les émissions de carbone de 1,1 million de tonnes par an.

Phase 5 of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park

« Nous sommes très fiers de voir le parc solaire franchir une nouvelle étape historique après le raccordement de la phase A au réseau en 2021. Aujourd'hui, les travaux de la phase C sont bien avancés et devraient se terminer en 2023 », a déclaré Meng Chuanmin, chef de projet de la phase V du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

« Le processus de construction de la cinquième phase du parc solaire MBR est marqué par une série de défis, dont le point culminant a été le pic de la pandémie de COVID-19 qui a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'équipe a surmonté les difficultés et a veillé à ce que l'approvisionnement et la livraison des matières premières du projet se fassent en temps voulu afin d'éviter tout retard dans l'avancement global du projet », a ajouté Meng Chuanmin.

Shanghai Electric a également fait de gros efforts pour contrôler les coûts. Par rapport à la période précédant la pandémie, les expéditions par conteneurs sont devenues largement indisponibles, les prix du transport des câbles ayant généralement été multipliés par dix. Pour s'assurer que le projet peut être réalisé dans les délais, l'équipe a décidé d'expédier les câbles par vraquiers, bien que cette nouvelle solution fasse augmenter la charge de travail.

De plus, en raison du mouvement naturel et de la fluidité des dunes de sable, l'équipe a découvert plus tard que le site de construction était surélevé de centaines de milliers de mètres cubes par rapport à la valeur précédemment observée, ce qui s'est traduit par un ajout de 3 millions de dollars au coût global. Après une enquête et des recherches approfondies, Shanghai Electric a élaboré un plan qui a aidé l'équipe à résoudre le problème tout en garantissant qu'aucune interruption ne serait causée à l'avancée de la construction.

Acwa Power, propriétaire, développeur et exploitant de la cinquième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid, a nommé Shanghai Electric comme entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) pour le projet en 2020. À compter de juillet 2020, le projet comprenait les phrases A, B et C, avec une capacité installée totale de 1 050 MW.

Avec l'équipe internationale du projet employant plus de 2 500 travailleurs pendant la période de pointe, l'effort de Shanghai Electric pour réunir les meilleures forces de travail, ressources et fournitures mondiales nécessaires à la construction de l'un des complexes solaires les plus avancés du pays a été reconnu par le propriétaire du projet et ses partenaires. En outre, le projet a créé plus de 4 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects, jouant ainsi un rôle clé dans la promotion de l'emploi et du développement économique locaux.

Shanghai Electric a également participé à la construction de la quatrième phase de 950 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, qui comprend une centrale solaire à concentration (CSP) de 700 MW et une centrale photovoltaïque (PV) de 250 MW. La CSP est capable de stocker l'énergie thermique pendant la journée, qui peut ensuite être utilisée pour produire de l'électricité la nuit, offrant un approvisionnement énergétique propre, stable et fiable 24 heures sur 24.

Depuis son lancement en 2018, le projet a embauché plus de 8 500 travailleurs pendant la période de pointe, la centrale à tour CSP de 100 MW et la centrale cylindro-parabolique II de 200 MW devant être raccordées au réseau à la fin de 2022. Ce projet, qui fait appel aux technologies solaires les plus avancées au monde, fournira de l'énergie propre à environ 320 000 foyers et réduira les émissions de carbone de 1,6 million de tonnes par an, ce qui aidera grandement Dubaï à atteindre son objectif de 2050 en matière d'énergies renouvelables.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) est un fabricant d'équipements hauts de gamme d'envergure internationale, axé sur l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'infrastructure intelligente pour fournir des systèmes de qualité industrielle écologiques et intelligents. Il jouit d'un rayonnement international au sein des industries des nouvelles énergies, des énergies propres et efficaces, de l'automatisation, des dispositifs médicaux et de la protection de l'environnement.

