Shanghai Electric apresenta tecnologias inovadoras de energia inteligente no 24o Congresso Mundial de Energia

Conhecido como as "Olimpíadas da energia", o WEC, que ocorre a cada três anos, é o maior e mais influente evento de energia do mundo. Como um personagem essencial do setor de energia da China, a Shanghai Electric apresentou suas tecnologias mais modernas para soluções de energia inteligentes no evento, ao lado de seu equipamento de proteção ambiental.

"Estamos muito felizes por, mais uma vez, expor nossos produtos e soluções ao lado de líderes mundiais do setor no Congresso Mundial de Energia", afirmou Zheng Jianhua, presidente da Shanghai Electric. "Como principal empresa de energia inteligente da China, é uma oportunidade de demonstrar a inovação e o progresso da nossa nação para todo o mundo, além de abrir portas para outras oportunidades de colaboração internacional no futuro."

Com base no conceito de "criar nosso futuro juntos", a Shanghai Electric tem o compromisso de fornecer ao mundo soluções de energia inteligentes e inovadoras. A usina solar concentrada do Grupo conta com a melhor torre de armazenamento de calor e tecnologias para gerar energia limpa, ao mesmo tempo que reduz as emissões, e sua usina nuclear utiliza tecnologia das gerações II, III e IV para oferecer a maior cadeia de abastecimento e a melhor capacidade de equipamento da China. Além disso, sua engenharia de geração de energia e seus sistemas avançados de dessalinização aproveitam a energia solar para aumentar a eficiência energética e oferecer soluções integradas ecológicas e com bom custo-benefício para o setor de energia.

A Shanghai Electric também fornece plataformas inteligentes e conectadas que usam a Internet das Coisas e dados em tempo real para uma economia de energia considerável, operações mais seguras e gerenciamento simplificado. Sua plataforma integrada de gerenciamento de energia permite que os usuários meçam o consumo de energia e otimizem a eficiência e a potência; já o parque eólico digital tridimensional utiliza turbinas eólicas e dados geográficos para ajudar engenheiros durante todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento até o gerenciamento de ativos, monitoramento remoto e resolução de problemas.

A participação da Shanghai Electric no 24o WEC ocorre após esforços constantes para expandir a presença internacional da Grupo. Em 2018, o número de pedidos de projetos de engenharia internacionais ultrapassou o número de pedidos nacionais pela primeira vez. Entre as conquistas recentes estão vários projetos de referência em países da iniciativa do Cinturão e Rota na Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

Sobre o Shanghai Electric Group Co., Ltd.

A Shanghai Electric, negociada em Xangai e Hong Kong, é uma grande empresa integrada de fabricação de equipamentos, especializada em equipamentos de energia, equipamentos industriais e serviços de integração. Desde que começou a ser negociada na bolsa de valores, a receita de vendas Shanghai Electric ficou entre os 3 primeiros lugares na lista de fabricantes de equipamentos chinesas. Em 2017, a Shanghai Electric foi considerada uma das 500 principais empresas globais de manufatura e entrou na lista Top 500 da Fortune na China no mesmo ano. Com sua marca avaliada em 81,276 bilhões de yuanes em 2019, o Grupo ficou entre as 100 primeiras posições da lista Top 250 International Contractors da ENR em 2018.

