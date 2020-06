Shanghai Electric beschleunigt Digitalisierung der Industrie mit Upgrades seiner SEunicloud

Die von Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd offiziell im Jahr 2019 eingeführte Plattform kann in vielfältigen Szenarien eingesetzt werden, darunter intelligenter Betrieb von Windkraftanlagen und Fernbetrieb von Wärmekraftanlagen, Wartung von Werkzeugmaschinen, Energiespeicherung und -verteilung. Die Plattform bietet hocheffiziente Lösungen, unter anderem für die Problembehebung, den Fernbetrieb, die Wartung sowie die Energieplanung, um die Anforderungen in den verschiedenen Szenarien zu erfüllen.