Shanghai Electric bringt 11-MW-Turbine mit Direktantrieb auf den Markt: Petrel-Plattform SEW11.0-208

SEW11.0-208 ist die erste Offshore-Windturbine, die die Vorteile der von Shanghai Electric selbst entwickelten Petrel-Plattform voll ausschöpft, die speziell dafür entwickelt wurde, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Salz sowie wechselhaften und komplexen Meeresumgebungen wie Erdbeben und Taifunen standzuhalten. Vor dem Hintergrund der Ziele Chinas in Bezug auf den Kohlenstoffausstoß und die Kohlenstoffneutralität ist SEW11.0-208 eine Erweiterung der Bemühungen von Shanghai Electric, die Windenergie zu einer dominierenden Energiequelle zu machen, indem ein extrem wirtschaftliches, direkt angetriebenes Windkraftprodukt auf den Markt gebracht wird, das in der Lage ist, eine hohe Stromerzeugungseffizienz und eine niedrige Ausfallrate sowohl in normalen als auch in Taifun-Seegebieten aufrechtzuerhalten.