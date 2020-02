Shanghai Electric chega ao fechamento financeiro para projeto de mina de carvão do projeto integrado de mineração e geração de energia a carvão do bloco 1 de Thar, no Paquistão

Para o projeto integrado de mineração e geração de energia a carvão do bloco 1 de Thar, planeja-se que a mina de carvão tenha uma capacidade de produção anual de 7,8 milhões de toneladas e seja responsável pela geração da energia para duas usinas de 660 megawatts de energia movidas a carvão. O projeto pode fornecer energia para 4 milhões de residências no Paquistão com 1.320 megawatts de eletricidade produzida localmente, a um custo baixo e com alto grau de confiabilidade.

O projeto integrado de mineração e geração de energia a carvão do bloco 1 de Thar foi desenvolvido sob a chancela do Corredor Econômico China Paquistão (o "CPEC") e faz parte de uma iniciativa do Governo paquistanês para aprimorar a segurança da geração de energia e reduzir seu custo médio por meio da transição do óleo para o carvão. O projeto abasteceria a rede nacional e traria benefícios no que tange o câmbio relacionado aos custos de combustíveis.

O ministro-chefe de Sindh, Syed Murad Ali Shah, agradeceu pelo apoio da Shanghai Electric em relação à aceleração do processo de extrair benefícios de combustíveis adquiridos localmente e destacou o papel fundamental da Shanghai Electric no desenvolvimento do projeto da usina de energia na jazida de carvão de Thar, que trará diversas vantagens econômicas para as comunidades locais.

O projeto emprega 908 trabalhadores locais, por ora, e oferecerá vagas para mais pessoas nos períodos de pico da construção. O projeto também desempenhará um papel essencial no desenvolvimento social da região, com a Shanghai Electric como força ativa e estimulante das iniciativas de desenvolvimento que contribuirão com a comunidade local de Thar por meio de progressos na educação, saúde, infraestrutura e na qualidade de vida em geral dos habitantes da região.

"Sentimo-nos muito orgulhosos por ajudarmos a trazer ao país o primeiro projeto em larga escala de geração de energia elétrica baseada em carvão. Também nos sentimos muito gratos pelo apoio do governo local", comentou Qian Xiaolei, gerente de RP da Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV da Shanghai Electric no Paquistão).

Ainda tirando proveito do momento positive do projeto, a Shanghai Electric já iniciou a construção de usinas elétricas na jazida de Thar. A Empresa trará usinas elétricas de tecnologia ultrassupercrítica, que podem operar com maior eficiência líquida do que a média anual de eficiência líquida exigida pelo governo paquistanês. Além disso, as usinas funcionarão com alta taxa de remoção de gases ácidos, com baixa emissão de dióxido de enxofre para reduzir o impacto ambiental quando se der início à geração de energia elétrica, em 2022.

Sobre a Shanghai Electric

As principais atividades da Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) são o desenvolvimento, a fabricação e a venda de equipamentos para energia e equipamentos industriais. O foco da empresa são os novos negócios no segmento energético, entre eles a fabricação e a venda de turbinas e componentes eólicos, bem como equipamentos voltados para a energia nuclear; negócios no segmento de energia limpa, entre eles a fabricação e a comercialização de equipamentos para termoelétricas, equipamentos para transmissão e distribuição de energia; além disso, equipamentos industriais, como a produção e venda de elevadores e motores elétricos; por fim, a indústria de serviços modernos, como a terceirização da construção de usinas de geração de energia, projetos de transmissão e distribuição de energia, entre outros.

