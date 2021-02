Shanghai Electric começa a realizar testes com o primeiro bonde guiado por trilhos virtuais da China equipado com o sistema iDRT

A Linha de Demonstração T1 compreende nove estações ao longo de uma extensão total de 21,7 quilômetros, devendo estar em plena operação para o público até junho deste ano. O veículo é o primeiro da China a adotar o sistema DRT, uma tecnologia de ponta mundial que utiliza sensores no bonde para coletar informações de marcadores magnéticos na superfície da pista, guiar a posição do veículo em tempo real e controlar a direção dos pneus de borracha à medida que o veículo se move. Em um avanço significativo para o transporte verde na Nova Área de Lingang, a Linha de Demonstração T1 iniciará as operações usando somente energia elétrica ao mesmo tempo em que as estações de abastecimento de hidrogênio estão sendo construídas, com planos de migrar totalmente para a energia de hidrogênio assim que aplicável.

A linha de demonstração conta com a tecnologia de ponta mundial de navegação com marcadores magnéticos e sensores instalados sob os veículos, proporcionando uma construção rápida e uma menor ocupação da superfície das rodovias, além de economizar significativamente energia e reduzir as emissões. O DRT requer apenas metade do investimento na construção de bondes tradicionais, atendendo ao desejo da Nova Área de Lingang de criar um ecossistema de transporte verde, inteligente e amplo.

No coração da Linha de Demonstração T1 encontra-se um novo sistema leve e inteligente de transporte guiado por trilhos virtuais de média capacidade que utiliza marcadores magnéticos como pistas virtuais de bondes, utiliza como veículos bondes autônomos que rodam sobre pneus e são guiados por trilhos virtuais e adota métodos modernos de controle das operações dos bondes. O sistema de controle e gerenciamento das operações tem como principais recursos o rastreamento automático, operações auxiliares e segurança, e conta com o suporte da tecnologia de posicionamento de sensores de alta precisão, da tecnologia de controle centralizado e da tecnologia inteligente de gerenciamento de transportes.

Como resultado, o iDRT pode controlar a operação do bonde ao longo da via virtual com a mais alta precisão disponível no mundo, conduzindo-o de forma autônoma sob condições independentes de direito de passagem. O veículo é capaz de ajustar sua velocidade, desviar de obstáculos e realizar outras operações para garantir a segurança, independentemente das condições climáticas. Enquanto isso, os motoristas recebem informações completas sobre velocidade alvo, paradas e desvios de pista. Com a combinação de baixo custo e operações flexíveis, este inovador sistema de trânsito pode ser operado utilizando as vias existentes nas cidades, economizando a construção de linhas férreas e tornando-o a escolha ideal para o transporte urbano.

Após exaustivos desenvolvimentos e testes, o iDRT entrou agora no estágio de promoção e demonstração da aplicação. A Linha de Demonstração T1 é uma plataforma preciosa para demonstrar as aplicações comerciais do sistema iDRT, ao mesmo tempo em que facilita atualizações iterativas das tecnologias e produtos existentes durante todo o processo. Estes testes estabelecerão as bases para futuras promoções do sistema nos mercados doméstico e internacional.

As aplicações comerciais do DRT equipado com iDRT na Nova Área de Lingang impulsionarão ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento de padrões para bondes digitais em Xangai. Ao mesmo tempo, o lançamento da Linha de Demonstração T1 promoverá o desenvolvimento coordenado e a manutenção inteligente dos sistemas iDRT, bem como a adoção do sistema em outras linhas de demonstração de condução autônoma.

