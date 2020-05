Shanghai Electric comemora 27 anos de compromissos no Paquistão

O aniversário revela seis marcos históricos de cooperação energética que representam o forte vínculo comercial entre dois países

XANGAI, 25 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric está celebrando o 27º aniversário desde a sua entrada nos mercados paquistaneses em 1993. O dia de ontem também marcou outro aniversário relacionado: o de 69 anos desde que a China estabeleceu relações diplomáticas com o Paquistão. A Shanghai Electric, representando o primeiro grupo de empresas chinesas a entrar no mercado, gerou uma série de projetos marcantes em categorias como energia térmica, energia nuclear e transmissão e distribuição de energia sob o guarda-chuva do Corredor Econômico China-Paquistão (o "CECP").