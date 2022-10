Shanghai Electric comemora seu 120º aniversário - Transição Acelerada para Soluções Ecológicas e de Baixa Emissão de Carbono

XANGAI, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O fórum da cúpula empresarial Energy Integration for Intelligent Future, organizado pela Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) como parte da comemoração do 120º aniversário da empresa, foi encerrado com sucesso em Xangai, em 26 de setembro de 2022.

Neste momento histórico e crucial da empresa, e em resposta à urgência global de reduzir as emissões de carbono, a Shanghai Electric está fazendo a transição de todos os segmentos dos seus negócios para um formato de baixa emissão de carbono. Essa transformação será realizada por meio do aprimoramento da capacidade de novos sistemas e equipamentos de energia e pelo desenvolvimento de uma combinação ideal de fontes tradicionais e renováveis de energia, em um movimento para contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema moderno de energia.

Liu Ping, diretor e presidente do Shanghai Electric Group Co., disse no fórum que, nos últimos 120 anos, a empresa embarcou em uma jornada inovadora para capacitar o mundo por meio de esforços para expandir seus principais negócios em busca de cooperação com benefícios mútuos e desenvolvimento integrado.

"Ao longo dessa jornada, a Shanghai Electric evoluiu para um excelente exemplo do que pode ser feito para pavimentar o caminho para a China se tornar uma importante fornecedora de equipamentos de ponta para o mundo. A evolução permitiu à empresa fazer a transição de ser um importante participante em seu espaço para um representante dos empresários do país à medida que procuram coletivamente exportar equipamentos e tecnologias de classe mundial," disse Liu Ping.

A Shanghai Electric obteve muitas conquistas recordes no país e no exterior. Com base nos recursos e pontos fortes existentes, a empresa espera explorar ao máximo suas três principais vantagens competitivas: fabricação extraordinária, serviços integrados e competitividade de talentos, para construir três plataformas vinculadas líderes do setor que abranjam equipamentos básicos, sistemas integrados e capital industrial, colocando em movimento o que está no caminho certo para se tornar a principal tendência de desenvolvimento para os próximos 120 anos.

A Shanghai Electric é atualmente uma das poucas produtoras do mundo que abrangem todas as categorias de equipamentos de energia. O setor de energia produz mais de 80% das emissões totais de carbono da China, o que o torna o maior obstáculo para o país alcançar o objetivo de pico de emissão de carbono e neutralidade de carbono.

Desde 2021, com a alta frequência de eventos climáticos extremos, juntamente com a intensificação das tensões em torno do fornecimento global de energia, muitas regiões em todo o país tiveram escassez de energia, destacando a importância crescente do lastro térmico. No auge de uma imensa transição de combustíveis fósseis estáveis para energias alternativas voláteis, um consenso entre os participantes é que, para atingir o objetivo de redução de carbono sob a premissa de garantir a segurança energética, a complementaridade multienergética será a melhor solução para o desenvolvimento integrado de fontes de energia tradicionais e renováveis no longo prazo.

Chen Ganjin, membro do comitê do Partido e vice-presidente da Shanghai Electric, observou que a estrutura energética da China vem passando por uma grande mudança na última década, com a proporção da capacidade instalada de energia solar e eólica aumentando significativamente, enquanto a participação da energia do carvão diminuiu para a metade do total, e a energia nuclear voltou a se tornar uma alternativa viável de crescimento constante. O aumento das fontes de energia renovável impulsionou o armazenamento de energia em um período de rápido desenvolvimento. No entanto, devido à aleatoriedade e intermitência, a conexão da rede de energias renováveis em larga escala e alta proporção imporá sérios desafios à operação segura e estável da rede.

Ao explicar o cenário do ecossistema de energia da China, Chen acrescentou que o consumo de energia per capita na China é relativamente baixo em comparação a outros países e regiões em todo do mundo, demonstrando um enorme potencial de crescimento nos mercados de energia e equipamentos relacionados. A Shanghai Electric está comprometida em ajudar a atender às necessidades do ecossistema de energia da China em termos de geração de energia, transmissão, armazenamento e venda.

O grupo está otimizando seus esforços para ampliar o crescimento dos equipamentos convencionais e alternativos movidos a energia enquanto o país continua a buscar os objetivos de pico de carbono e neutralidade de carbono. A Shanghai Electric tem recursos técnicos comprovados nos domínios de energia de carvão limpa e eficiente, energia nuclear segura e de última geração, bem como regulamentação eficiente e flexível de gás e energia. Além disso, o grupo está impulsionando inovações tecnológicas para aprimorar seu portfólio de equipamentos eólicos, solares, de armazenamento e de soluções de armazenamento de energia a hidrogênio, ao mesmo tempo em que acelera a transformação e explora os cenários adicionais de aplicação para seus robustos equipamentos de rede inteligente.

Com base em seus competitivos equipamentos de energia existentes, a Shanghai Electric fez progressos significativos na implementação de soluções de novos sistemas para integração de energia a carvão e armazenamento de energia; integração de armazenamento de carga de fonte-rede; e integração de hidrogênio verde e produtos químicos. Além disso, com a transformação contínua da energia, o grupo está aproveitando novas oportunidades no setor de armazenamento de energia com suas baterias de vanádio conhecidas por um alto nível de segurança, escalabilidade de alta capacidade e longo ciclo de vida útil.

Em linha com os objetivos de pico de emissões de carbono e neutralidade de carbono, a Shanghai Electric está se esforçando para estabelecer uma presença no que está sendo classificado como "4+2+X" (no qual "4" se refere à energia eólica, energia solar, armazenamento de energia e hidrogênio; "2" refere-se a equipamentos industriais inteligentes e equipamentos médicos de ponta; e "X" se refere a novas oportunidades no setor energético) com foco em apoiar a redução das emissões de carbono na energia e no setor em conjunto com o objetivo de criar um novo sistema de energia abrangente e uma solução integrada para parques industriais verdes e de baixo carbono.

Ao capitalizar suas capacidades comprovadas em equipamentos convencionais movidos a energia, a Shanghai Electric planeja aumentar seus investimentos em equipamentos e tecnologias inovadoras que envolvam energia eólica, solar, hidrelétrica e térmica e armazenamento de energia, bem como fornecimento de energia, rede, carga e armazenamento de hidrogênio se tornarão a vanguarda na jornada para atingir os objetivos de pico de emissões de carbono e neutralidade de carbono, juntamente com a criação de equipamentos alternativos alimentados por energia e equipamentos automatizados de ponta.

