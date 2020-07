Shanghai Electric compartilha perspectivas do mercado chinês de energia eólica em conversa com Bloomberg NEF

O mercado de sistemas de energia eólica offshore e onshore na China está recebendo "unidades de turbinas de grande capacidade e transformação digital ", e a Shanghai Electric está "construindo uma plataforma de teste e verificação para turbinas eólicas offshore de mais de 10 megawatts e um sistema integrado de energia renovável", disse Pengju Kang, diretor digital e gerente geral de engenharia do Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG), em entrevista à Bloomberg NEF.

Falando da importância deste projeto histórico durante a entrevista, Kang disse que a Shanghai Electric está aproveitando a dinâmica crescente do mercado de turbinas offshore da China, dentro do qual a energia eólica conectada à rede deverá aumentar para 26 GW até o final de 2025, a fim de acelerar pesquisa e desenvolvimento e de fornecer soluções de energia renovável líderes mundiais.

"Atualmente, estamos construindo uma plataforma de teste e verificação para turbinas eólicas offshore de mais de 10 megawatts e investigando o 5G e a internet das coisas industrial para estabelecer um sistema integrado de energia renovável, combinando energia eólica, energia solar e armazenamento de energia", disse Pengju Kang.

"Haverá uma forte demanda por unidades flutuantes no mercado chinês de longo alcance e de mar profundo, uma vez que estas áreas representam mais de 80% do total de recursos eólicos offshore. Estamos investigando a forma de superar certos desafios técnicos, como o limite mínimo de profundidade da água para a aplicação de turbinas flutuantes, além do ambiente marinho da área de mar de longo alcance e de tufões fortes", acrescentou.

O SEWPG também está expandindo o escopo global, com unidades especiais personalizadas baseadas em plataformas de produtos de 2,5 MW e 4 MW para os mercados de energia eólica onshore no exterior. A empresa está desenvolvendo modelos adequados para a rede elétrica de 60 Hz no exterior a fim de atender à demanda regional em países como Japão, EUA e Canadá.

Com a eficiente integração das cadeias de produção globais ao ecossistema de energia eólica da China, a Shanghai Electric, prestadora de serviços em todo o ciclo de vida de sistemas eólicos, construiu parcerias estratégicas com empresas internacionais em quase todos os segmentos da cadeia de valor, como geradores, caixas de engrenagens, rolamentos, ferramentas digitais e plataformas de pesquisa e desenvolvimento e de design.

A Shanghai Electric registrou o maior aumento das receitas de energias renováveis dos últimos anos, com um crescimento anual de 51% entre 2018 e 2019, em contraste com apenas 8,4% referentes à sua energia térmica durante o mesmo período. No final de junho, a empresa anunciou o plano para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da sua divisão de energia eólica Shanghai Electric Wind Power Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219912/Shanghai_Electric_8MW_offshore_wind_turbine.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric