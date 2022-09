Shanghai Electric conclui Fase B da quinta fase de 900 MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum

XANGAI, 2 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric anunciou que a Fase B da quinta fase de 900 MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum entrou em operação. Como parte da maior usina fotovoltaica (PV) do mundo em construção, o projeto ajudará Dubai a atualizar e transformar seu mix de energia, oferecendo 2,268 bilhões de kWh de energia elétrica por ano após a conclusão, o suficiente para atender a mais de 240 mil residências e capaz de reduzir 1,1 milhão de toneladas de emissões de carbono anualmente.

Fase 5 do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

"Estamos muito orgulhosos de ver o parque solar atingir outro marco histórico após a Fase A ter sido conectada à rede elétrica em 2021. Agora, o trabalho na Fase C está em andamento e espera-se que seja concluído em 2023", disse Meng Chuanmin, gerente de projeto da Fase 5 do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

"O processo de construção da quinta fase do Parque Solar MBR é marcado por uma série de desafios, culminando no pico da pandemia da COVID-19 que causou grandes interrupções nas cadeias de suprimentos globais. A equipe superou as dificuldades e garantiu que a aquisição e a entrega de matérias-primas para o projeto fossem concretizadas em tempo hábil para evitar qualquer atraso no cronograma geral", acrescentou Meng.

A Shanghai Electric também fez grandes esforços para controlar os custos. Em comparação com o período pré-pandemia, o transporte de contêineres tornou-se amplamente indisponível em razão do aumento geral nos preços de transporte de cabos por um fator de dez. Para garantir que o projeto fosse concluído conforme o cronograma, a equipe decidiu enviar cabos por meio de graneleiros, embora a solução tenha aumentado a carga de trabalho.

Além disso, em razão do movimento natural e da fluidez das dunas de areia, posteriormente a equipe descobriu uma elevação de centenas de milhares de metros cúbicos no canteiro de obras em comparação com o levantamento anterior, o que resultou na adição de US$ 3 milhões ao custo geral. Após minuciosa investigação e pesquisa, a Shanghai Electric elaborou um plano que ajudou a resolver o problema e, ao mesmo tempo, garantiu que não houvesse interrupções ao progresso da construção.

A Acwa Power, proprietária, desenvolvedora e operadora da quinta fase do Parque Solar Mohammed bin Rashid, designou a Shanghai Electric como empreiteira de engenharia, aquisição e construção (EPC) do projeto em 2020. A partir de julho de 2020, o projeto consistiu das Fases A, B e C, com uma capacidade total instalada de 1.050 MW.

Com a equipe internacional do projeto empregando mais de 2.500 trabalhadores durante o período de pico, o esforço da Shanghai Electric na obtenção das melhores equipes de trabalho, recursos e suprimentos globais para construir um dos complexos solares mais avançados do país foi reconhecido pelo proprietário do projeto e seus parceiros. Além disso, o projeto também criou mais de quatro mil empregos diretos e dez mil empregos indiretos, desempenhando um papel fundamental na promoção do emprego e do desenvolvimento econômico locais.

A Shanghai Electric também participou da construção da quarta fase de 950 MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que inclui uma usina de energia solar concentrada (CSP) de 700 MW e uma usina fotovoltaica (PV) de 250 MW. Durante o dia, a CSP armazena a energia térmica que é usada para gerar eletricidade à noite, oferecendo o fornecimento de energia limpa, estável e confiável 24 horas por dia.

Desde o início em 2018, o projeto contratou mais de 8.500 trabalhadores durante o período de pico, e a usina de torre CSP de 100 MW e a usina-II de calha parabólica de 200 MW estão programadas para serem conectadas à rede no final de 2022. O projeto emprega as tecnologias solares mais avançadas do mundo, que oferecerão energia limpa a cerca de 320 mil residências e reduzirão 1,6 milhão de toneladas de emissões de carbono todos os anos, o que representa alta contribuição para Dubai alcançar sua visão renovável de 2050.

Sobre a Shanghai Electric

