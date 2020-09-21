Shanghai Electric демонстрирует интеллектуальную энергосистему на выставке China International Industrial Expo во Всемирный день чистоты

В этом году на Шанхайской промышленной ярмарке был принят новый способ представления экспозиций, при котором «основные мероприятия проводятся вживую, а все вспомогательные операции — в режиме онлайн». В рамках выставки было представлено девять различных экспозиций, в том числе «Станки с ЧПУ и металлообработка», «Промышленная автоматизация», «Энергосбережение» и «Промышленная поддержка», а также новое поколение информационных технологий и приложений.

Вице-президент Shanghai Electric Power Generation Group Юаный (Yuanyi) заявил следующее: «Мы стоим на пороге более цифровизированного и интеллектуального будущего. Сегодня мы в третий раз отмечаем Всемирный день чистоты, и миру требуются более интеллектуальные решения, чтобы справиться с экологическими проблемами. Мы гордимся своей возможностью представить на этой выставке системы энергосбережения с элементами искусственного интеллекта наряду с другими интеллектуальными средствами, поскольку компания Shanghai Electric всегда стремится находить интеллектуальные решения для будущего «умного» мира».

Интеллектуальные решения Shanghai Electric

Умный город. Компания Shanghai Electric представила свою полнофункциональную производственную цепочку и соответствующую программную платформу, включая зарядку автомобилей, работающих на новых источниках энергии, умные лифты, системы утилизации отходов и другие комплексные решения, прокладывающие путь к «умному» будущему. На этой ярмарке компания продемонстрировала полностью автоматизированный зарядный робот для автомобилей, работающих на новых источниках энергии, под кодовым названием C-POD. Это устройство может распознавать положение зарядного порта электромобиля с помощью визуального модуля и направляет в него зарядный пистолет, что позволяет осуществлять весь процесс без участия человека.

Умная энергетика. Компания Shanghai Electric разработала комплексную энергетическую систему, соединяющую в себе фототермическую, фотоэлектрическую и ветровую энергию, накопление энергии, умные турбины, интеллектуальные средства организации энергоснабжения и средства обеспечения качества электроэнергии. Компания Shanghai Electric успешно разработала проект умной микроэнергосети Sanxing в поселке Синьян (Xin'an), превратив его в территорию с нулевым углеродным балансом за счет применения независимо разработанной комплексной системы обеспечения качества электроэнергии и современной технологии компенсации реактивной мощности в целях обеспечения надежности электропитания и оптимального функционирования микроэнергосети.

Интеллектуальное производство. На прошедшей выставке компания Shanghai Electric продемонстрировала свои достижения в сфере перехода на цифровые технологии. Ее обширный опыт в области искусственного интеллекта позволил ей разработать прикладные решения для ветроэнергетики, защиты окружающей среды, теплоэнергетики, грузоподъемного оборудования и других секторов. Компания привлекла внимание своими инновационными разработками, а также своей ролью в «цифровой трансформации» на Всемирной конференции по искусственному интеллекту-2020. Компания также завоевала первую в мире медаль за внедрение искусственного интеллекта в промышленность "Zhanlu Award" и создала платформу цифровых решений SEunicloud, помогающую предприятиям быстро и экономично внедрять инновационные промышленные интернет-приложения и повышать уровень цифровизации и корпоративного интеллекта.

Интеллектуальный транспорт. Компании Shanghai Electric и Shanghai ShenTong Metro ведут совместную разработку приложений на базе сетей 5G для систем управления движением железнодорожных поездов, видеонаблюдения и оптимизированной эксплуатации. Компании также обсудили перспективы оптимизации и разработки встроенной в полотно магниторельсовой системы и программы контроля экологической безопасности с одновременным поиском новых решений для обеспечения городских железнодорожных перевозок в эпоху 5G и превращением интеллектуальной цифровой системы обеспечения железнодорожных перевозок (Intelligent Digital Railway Transit / iDRT) в становой хребет будущего современного транспорта за счет использования технологии виртуальных электронных рельсов.

www.shanghai-electric.com

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1277295/CIIF.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric