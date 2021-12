Shanghai Electric демонстрирует свои новейшие разработки в павильоне КНР на Dubai Expo 2020

«Shanghai Electric входит в число ведущих поставщиков энергии и промышленного оборудования. В качестве партнера ОАЭ компания помогает ускорить переход к зеленой энергетике за счет изменения структуры энергоснабжения страны, внедряя самые современные интеллектуальные решения в ходе строительства Солнечного парка Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Надеюсь, что благодаря знаменитой выставке Shanghai Electric найдет новых партнеров в ОАЭ и за их пределами», — отметил генеральный директор выставочного павильона КНР на Dubai Expo 2020 Ван Руи (Wang Rui).

Заместитель директора выставочного павильона КНР на Dubai Expo 2020 Чжоу Гуанъяо (Zhou Guangyao) и генеральный директор компании Noor Energy 1 Абдулхамид Аль-Мухайдиб (Abdulhameed AlMuhaidib) посетили мероприятие вместе с представителями компаний Shanghai Electric и ACWA Power.

В 2017 году ОАЭ начали реализацию Стратегии чистой энергетики Дубая (Dubai Clean Energy Strategy), которая направлена на увеличение доли чистой и возобновляемой энергии в Дубае с 7% в 2020 году до 25% в 2030 году и до 75% в 2050 году. Инвестиции в проект составят 600 млрд дирхамов к 2050 году, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики страны с использованием чистой энергии. В качестве одного из ключевых партнеров ОАЭ в сфере энергетики компания Shanghai Electric была приглашена на роль подрядчика по проектированию, закупкам и строительству четвертой очереди Солнечного парка Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. В частности, Shanghai Electric займется проектами по установке оборудования для концентрации солнечной энергии мощностью 700 МВт и фотоэлектрического оборудования мощностью 250 МВт.

Сотрудники Shanghai Electric прикладывают максимум усилий, чтобы завершить основные этапы строительства без задержек, несмотря на суровые условия и последствия пандемии COVID-19. Солнечная башня, расположенная на высоте 260 м в центре площадки станции CSP, также станет самым высоким сооружением в мире подобного типа. После завершения проекта комбинированное решение для хранения тепловой энергии солнечной башни и параболоцилиндрических установок будет обеспечивать круглосуточную поставку зеленой энергии для более чем 320 тысяч домохозяйств, ежегодно сокращая выбросы углерода на 1,6 млн тонн.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию пятая очередь Солнечного парка имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума мощностью 900 МВт обеспечит экологически чистой энергией 270 тысяч домохозяйств и сократит выбросы углерода на 1,1 млн тонн. 9 ноября для одного из трех блоков проекта мощностью 900 МВт — Блока А — был оформлен временный акт передачи.

Dubai Expo 2020 стала первой всемирной выставкой в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Мероприятие проводится с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. На выставке представлены технологические чудеса со всего мира, которые отражают научный, технический, экономический и социальный прогресс человечества. Выставка проходит под темой «Объединяя умы, создавая будущее» (Connecting Minds, Creating the Future) и направлена на развитие новаторства и сотрудничества для создания лучшего будущего. Павильон КНР под названием «Свет Китая» (The Light of China) является одним из крупнейших выставочных зданий на выставке Dubai Expo 2020. Гости также могут посетить павильон виртуально.

