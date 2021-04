Shanghai Electric divulga os resultados anuais de 2020 e abre caminho para um futuro neutro em carbono

Em 2020, a empresa obteve receita total de 137,285 bilhões de RMB, um aumento de 7,67% sobre o ano anterior, com aumento de 7,34% do lucro líquido distribuído aos proprietários da empresa em relação ao ano anterior, chegando a 3,758 bilhões de RMB. Os novos pedidos chegaram a 185,55 bilhões de RMB e os pedidos em curso aumentaram para 276,09 bilhões de RMB, um aumento 8,7% e 14,7%, respectivamente sobre o ano anterior. A empresa se propôs a pagar dividendos finais de 0,7178 RMB por cada dez ações.

Apesar dos desafios provocados pela pandemia da COVID-19, a Shanghai Electric alcançou excelentes resultados, reduzindo o impacto em vários segmentos de negócios. O segmento de negócios de equipamentos de energia manteve o desempenho constante e atingiu a receita de 55,96 bilhões de RMB — um aumento anual de 21,8% atribuído principalmente ao rápido crescimento de turbinas eólicas e componentes. A empresa também aumentou a receita de seu segmento de negócios de serviços integrados, que engloba engenharia e serviços de energia, engenharia e serviços ambientais, engenharia e serviços de automação, serviço de internet industrial, serviços financeiros, serviços comerciais internacionais e muito mais. Este segmento aumentou 17,9% em relação ao ano anterior para 52,232 bilhões de RMB, com o aumento impulsionado pelo crescimento acelerado em engenharia e serviços de energia.

Ao mesmo tempo, a Shanghai Electric deu passos significativos na reforma de mecanismos institucionais, no desenvolvimento integrado de tecnologias, no investimento em pesquisa científica e inovação, no desenvolvimento de soluções inteligentes e na construção de sua Plataforma Industrial Internet SEunicloud — fazendo progressos constantes em direção a se tornar um empreendimento de classe mundial.

Em 2020, a empresa obteve com sucesso a aprovação do Comitê de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para listar sua subsidiária, a Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("SEWP"), no Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia, e completou a reforma da propriedade mista da Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) e do Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Além disso, para impulsionar o consumo de novas energias e alcançar o desenvolvimento verde e sustentável, a Shanghai Electric promoveu proativamente a transformação de energia e seus serviços abrangentes de energia, compreendendo "integração eólica, solar, hídrica, térmica e de armazenamento" e "integração de fonte, rede, carga e armazenamento de energia". A empresa também aumentou o investimento em P&D e lançou com sucesso o primeiro projeto de turbina eólica de "arranque autógeno" ("black start") do mundo com uma capacidade de mais de 5 MW, estabelecendo as capacidades tecnológicas completas para uma solução de energia inteligente.

Comprometida em promover energia renovável e armazenamento de energia, a Shanghai Electric lançou oficialmente várias soluções inteligentes ao longo de 2020. No ano passado, a empresa colocou em operação sua base industrial de bateria de lítio, a Shanghai Electric Guoxuan Nantong, bem como seu projeto integrado de energia eólica-solar, a Smart Energy na zona industrial de Minhang, em Xangai, e a estação de armazenamento de energia Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang, na cidade de Golmud, Província de Qinghai.

A Shanghai Electric adicionou cerca de 30.000 novos dispositivos à sua plataforma de internet industrial "SEunicloud" no ano fiscal de 2020, com os ativos totalizando 24,7 bilhões de RMB. Além disso, a empresa desenvolveu e integrou 15 aplicações do setor, que vão desde a rede de equipamentos e diagnóstico de falhas até o planejamento de energia. Ao mesmo tempo, a Shanghai Electric desenvolveu oito soluções preliminares para o setor, que incluem operação e manutenção inteligente de energia eólica, operação e manutenção remota de energia térmica, operação e manutenção de máquinas-ferramentas, bateria de armazenamento de energia e energia distribuída.

Olhando para o futuro, a Shanghai Electric continuará a implementar sua filosofia de desenvolvimento "três passos à frente" com orientação para a estratégia, a resolução de problemas e os resultados. A empresa continuará a desenvolver seus serviços abrangentes de energia inteligente, procurando acelerar o setor em direção a um futuro digitalizado, conectado e inteligente.

